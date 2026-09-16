“Precaución con los aliados”: la intimidad de la orden que Karina Milei les impartió a sus legisladores

Verticalista, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca ordenar a los “cuentapropistas” que la Casa Rosada detecta entre los referentes provinciales de La Libertad Avanza (LLA). Así identifican a los libertarios que desordenan la conversación con los aliados. Sobre todo, con los gobernadores que tienen poder de fuego para trabarle al Poder Ejecutivo cualquier proyecto que mande al Congreso.

El objetivo principal a preservar es el proyecto de reforma política que elimina las PASO, al que el oficialismo considera clave en la ruta para lograr la reelección de Javier Milei.

En la cena que reunió a diputados libertarios en la sede oficialista de San Telmo, el lunes por la noche, la presidenta de LLA a nivel nacional no solo arengó por la reelección de su hermano. También exigió a la tropa propia que se terminen las descalificaciones contra aliados y posibles colaboradores del Gobierno en el Congreso. Por el contrario, dio luz verde para los dardos al kirchnerismo.

Distintas fuentes que dialogaron con LA NACION sobre los pormenores del mitin, que incluyó sándwiches de carne, tablas de picada y variedad de postres −entre ellos mini lemon pies y chocotortas− refirieron que la hermana del Presidente dio “vía libre” para contrastar con el kirchnerismo, pero que expresamente pidió “precaución” con los aliados.

Según testigos del encuentro, Karina Milei transmitió que la campaña electoral de 2027 se aceleró, pero que pese a eso su hermano tiene que seguir gobernando. “No pidió a los dirigentes que limiten sus aspiraciones electorales, pero sí a ella como armadora le genera conflictos que haya ataques contra dirigentes con los que el Gobierno está hablando para aprobar leyes”, la desglosó una voz autorizada en el mundo libertario.

Asimismo, quienes están al tanto de los planteos de la hermana del Presidente quisieron explicar que no pretende que no haya cuestionamientos a las gestiones provinciales con las que existen diferencias, pero durante el encuentro fue enfática en cortar con los discursos que incluyen insultos y descalificaciones hacia los socios.

Uno de los presentes en la cena refirió a LA NACION que la línea de la secretaria general estuvo basada en que “las leyes tienen que salir” y en “ganar en las provincias”.

En su discurso, Karina Milei evitó nombres propios. No obstante, parte de los presentes analizaron que su alocución pareció un tirón de orejas hacia Salta. Algunos barajaron también Tucumán.

Dirigentes salteños del mileísmo descartaron ante la consulta de LA NACION que la directriz de Karina Milei fuera un llamado directo a ellos, sino que la interpretaron como una línea que la secretaria general −que en público casi no habla− suele repetir en privado y hacia todos.

En Salta gobierna Gustavo Sáenz, un peronista de los más cercanos a la Casa Rosada y que brindó apoyos claves al Presidente. En ese territorio, las fricciones quedaron a la vista en agosto, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvo que salir a defender a Sáenz en medio de un ida y vuelta con referentes locales de LLA.

“Trátenmelo bien al gobernador. Si maltratan al gobernador se la van a tener que ver conmigo”, dijo ese día Pettovello.

Después, la senadora Emilia Orozco, libertaria que viene del riñón del amarillo Alfredo Olmedo y es la máxima disidente de Sáenz en la provincia, grabó un video en el que le dijo a “Ruperto” −así llama al gobernador, por su tercer nombre− que solo puede mostrar gestión si es de la mano del gobierno nacional.

En Tucumán, que tendrá elecciones provinciales en mayo, la campaña ya está en marcha. El gobernador es Osvaldo Jaldo, otro de los peronistas colaboracionistas. Allí, LLA está a cargo de Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete durante las épocas de Guillermo Francos.

Micrófono en mano, Karina Milei −que, refirieron los testigos, estaba “de muy buen humor”− arengó el lunes por la reelección de su hermano parada sobre un escenario que se recortaba sobre dos gigantografías: una de ella y otra de él.

También posó en fotos con los diputados de distintos distritos, que luego subieron las imágenes a las redes sociales, mostrándose bien cerca de la dueña de la lapicera y del poder de veto en el partido violeta.

En las fotos oficiales que difundieron cuentas satélite del Gobierno apareció junto a la hermana presidencial un personaje hasta ahora ignoto: María Elena Pareja, la hermana del diputado nacional y titular del partido en PBA, Sebastián Pareja. Llamó la atención porque posó junto al grupo más cerrado karinista.

De ella poco se conoce. En el Boletín Oficial consta el paso de esta licenciada en Ciencias Políticas por el Estado nacional: fue contratada en septiembre de 2013 en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, que comandaba en ese momento Julio de Vido. En 2020 formó parte del Ministerio de Desarrollo Productivo que lideraba Matías Kulfas (que, afirman, no la conoce), como coordinadora de Contratos y Pasantías y después como Coordinadora de Estadísticas del Personal.

María Elena, cuentan los que saben, maneja actualmente la agenda y los contactos de su hermano Sebastián, pero no tiene un cargo formal en la estructura partidaria.

Sebastián y María Elena Pareja, Karina Milei, Sharif Menem, Romina Diez y (abajo) Iñaki Gutiérrez LLA

Justamente, el armador Sebastián Pareja fue uno de los organizadores de la velada del lunes, que se hizo en la sede partidaria bonaerense, que igual funciona en el barrio porteño de San Telmo.

El encuentro se realizó después de otra charla que dio el Presidente a diputados y senadores libertarios en la Casa Rosada.