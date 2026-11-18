El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) entregaron este martes el Premio a la Excelencia Judicial 2026.

Este año el premio fue para el fuero contencioso administrativo federal. Recibieron la distinción la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, y la Sala I de la cámara del fuero, que integran los camaristas Liliana Heiland y Rodolfo Facio.

Premio Fores a la Excelencia Judicial 2026 en su 50 aniversario. Lo ganaron los juzgados contenciosos administrativos Nro 1 y 12. 17/11/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

La jueza Marra Giménez fue aplaudida, al igual que sus secretarios, funcionarios y empleados y escribientes, cuando todos pasaron al frente a recibir sus diplomas, pues se premió el trabajo de todo el juzgado. Unos veinte funcionarios ocuparon todo el escenario.

“Nos desborda el corazón de alegría. Estoy muy emocionada, perdónenme”, dijo la magistrada. “Agradecemos a FORES y al jurado por el reconocimiento, pero sobre todo por observar y visibilizar el trabajo de los tribunales, en momentos en que la confianza publica en las instituciones no es buena. Prestar atención al trabajo diario del Poder Judicial tiene un significación particular”, explicó, al recibir la distinción.

La jueza Macarena Marra Giménez Hernan Zenteno - La Nacion

Insistió en que el reconocimiento “es un homenaje al resto del Poder Judicial que trabaja en silencio y a las personas del juzgado, pues esto es una construcción colectiva”.

El camarista Facio, en tanto, subió al escenario a recibir el premio con todos los funcionarios y empleados de la Sala I, que fueron aplaudidos entre gritos de alegría de sus colegas. La jueza Heilad no concurrió pues se encuentra de viaje.

Al recibir el premio en nombre de la Sala I, Facio destacó que Fores lleva 50 años “trabajando a pulmón”, con “enorme relevancia para la sociedad”, porque procura que el sistema judicial funcione bien.

El camarista Rodolfo Facio Hernan Zenteno - La Nacion

“Junto con la doctora Heiland, agradecemos que hayan puesto la mirada en el fuero contencioso administrativo federal”, dijo el camarista. Para el juez, la nominación ya era una señal: “Si nos incluyeron en una terna, hay una pista de que estamos haciendo bien las cosas”.

Dijo que el premio tiene otro mensaje: “Implica una exigencia: que al menos sigamos por este camino”.

La ceremonia se realizó en el salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ante unas 500 personas. Hubo mucha emoción, familias, niños, aplausos calurosos y emotivos recuerdos, pues además se rindió un homenaje a los fundadores de Fores.

El camarista federal Mariano Llorens en la entrega de premios Fores a la Excelencia Judicial 2026 Hernan Zenteno - La Nacion

“Cuando la justicia falla, falla todo lo demás: los contratos valen menos, el crédito cuesta más, la inversión se posterga y el más débil queda a merced del más fuerte”, dijo el presidente de Fores, Pablo Alejandro Pirovano, al abrir el acto. Sostuvo que “afianzar la justicia y promover el bienestar general”, dos mandatos del Preámbulo de la Constitución nacional, integran “el mismo proyecto de país”.

Pirovano recordó los orígenes del foro: “En una Argentina atravesada por circunstancias dolorosas, un grupo de abogados treintañeros pusieron manos a la obra”. Según dijo emocionado, entendieron que “el destino de la Nación depende de las instituciones que le ponen límites al poder y protegen a sus habitantes”, una idea de raíz alberdiana.

“Ninguna Constitución cumple su función sin jueces independientes para decidir, imparciales para juzgar y capaces de hacerla respetar ante los otros poderes del gobierno”, agregó.

El consejero César Antonio Grau, en los premios Fores Hernan Zenteno - La Nacion

Contó que el plan de reforma de los fundadores empezó por preguntas concretas: por qué los procesos demoraban, cómo se organizaban los tribunales y cómo se capacitaba a quienes los integran.

“Ninguna mejora reemplaza la idoneidad y la integridad de quienes imparten justicia”, afirmó el titular de Fores. También habló del rol de su profesión: “Los abogados somos la puerta de entrada al sistema”.

Para Pirovano, la relación entre justicia y progreso deja de ser abstracta en casos concretos: un trabajador y una empresa que discuten una indemnización, una disputa por alimentos, alguien que espera una sentencia o que fue víctima de un delito, un emprendedor que genera empleo con reglas inciertas. “En cada caso, una justicia que funciona es progreso concreto. Si no funciona, es una oportunidad perdida”, dijo.

Destacó que Fores dialogó con gobiernos de distinto signo sin perder su independencia. También reclamó que la reforma integral que imaginaron los fundadores sea “una política de Estado”.

“Si justicia y progreso van juntos, cada año sin la reforma profunda que la ciudadanía clama a gritos es un año de progreso que el país resigna”, advirtió. Y cerró: “Que ningún poder esté por encima de la Constitución. Que ir a la Justicia sea encontrar una respuesta imparcial y oportuna. Sin justicia no hay progreso”.

Pirovano y Ana Inés Zavalía entregaron una distinción a Álvaro Casalins y a Horacio María Lynch, a quienes se rindió un homenaje como fundadores de Fores. También se mencionó a los fundadores Gonzalo Cáceres, Alfredo Mendiguren y Horacio Suárez Bidondo.

Hubo un recuerdo para Enrique del Carril, socio fundador fallecido, y su hijo Enrique del Carril recibió el reconocimiento en nombre de la familia. Además se destacó a Zulema Aguirre, asistente histórica de la institución. Hubo largos aplausos y algunas lágrimas.

Fores e IDEA entregan el premio a la excelencia desde 2002 para destacar buenos ejemplos en la Justicia: gestión ejemplar, transparencia y el trabajo en equipo liderado por el juez. “Es mostrarle a la sociedad que se puede recuperar la confianza en la Justicia”, dijo Martín Casares, que oficio de maestro de ceremonias.

Cada año, el comité ejecutivo de Fores elige el fuero que se evalúa. Después, un consejo consultivo analiza los juzgados y propone ternas. Este año lo integraron Alberto Bianchi, Héctor Pozo Gowland, María Lorena Schiariti y Julio Durand. El consejo evaluó la gestión del equipo, la productividad, el funcionamiento, la independencia, la imparcialidad y la duración de los procesos. Para eso usó estudios estadísticos y entrevistas con abogados litigantes.

Las ternas pasaron a un jurado de 12 miembros, que tomó la decisión final. Lo integraron Hernán Sánchez (su presidente), Alejandro Lastra, Alfredo Vítolo, Cristina Maldonado, Diego Bertezzolo, Jorge Neida, Florencia Ponce de León, Héctor Guyot, Gustavo Boquín, el rabino Alejandro Avruj, Silvia Bulla y Teresa González Fernández.

Sánchez habló en nombre de IDEA, que según dijo busca promover el crecimiento y la competitividad del país. “Necesitamos una justicia que sea imparcial y que actúe a tiempo”, afirmó. Sostuvo que una justicia imparcial y eficiente “es un pilar sobre el que se construye una sociedad de progreso” y algo fundamental para las empresas que invierten, porque les da previsibilidad. “Instituciones como Fores, que velan por estos valores, merecen nuestro apoyo”, dijo.

María Julia Fornari, secretaria del Comité Ejecutivo de Fores, dijo que cada premiado fue reconocido por “un trabajo anónimo y silencioso” que, desde distintos roles, mostró buenas prácticas al servicio de una mejor justicia. “Fores premia estas buenas prácticas, pero eso no nos impide reconocer la crisis del sistema de justicia”, advirtió.

Habló de la baja confianza de la ciudadanía en la independencia del Poder Judicial y de la “incapacidad para resolver lo que los ciudadanos requieren en los estrados”. Según dijo, esa crisis “requiere reformas troncales y cambios profundos”, entre ellos mejorar la selección de magistrados y los códigos procesales.

Fornari también contó las dificultades que tuvo el foro para evaluar este fuero. “El fuero nos impuso una tarea difícil”, reconoció. Explicó que las estadísticas del contencioso administrativo federal son “incompletas y disímiles”, y que con ellas resulta todavía más difícil hacer métricas que permitan comparar a los tribunales.

El obstáculo más revelador, según Fornari, fue que los abogados del fuero no quisieron responder encuestas sobre el desempeño de los tribunales, aunque eran anónimas. Para ella, esa reticencia es “acaso un reflejo de la falta de independencia”. Y concluyó que para evaluar y mejorar la Justicia es esencial contar con información estadística completa y actualizada.

En primera instancia, además de Marra Giménez, fueron ternados Enrique Alonso Regueira, del Juzgado N° 1, y Santiago Carrillo, del Juzgado N° 3. En la cámara, el jurado también reconoció a otras dos salas. Una es la Sala II, de José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez. La otra es la Sala IV, de Rogelio Vincenti, Jorge Morán y Marcelo Duffy.