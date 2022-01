Preocupa en la Patagonia la posibilidad de que Jones Huala regrese a la Argentina

“Es un nuevo cachetazo, no solo a los vecinos de Villa Mascardi sino a toda la Comarca Andina. Es muy elocuente cómo el gobierno nacional fomenta y apoya su accionar violento”, indicó hoy a LA NACION Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi. Esa voz expresa, como otras, la preocupación por el otorgamiento de libertad condicional a Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que atormenta a una gran cantidad de ciudadanos y referentes políticos de Río Negro.

Huala cumplía en Chile una condena de nueve años - que vence en 2024 - por el incendio de una propiedad en el campo Pisu Pisue y por la tenencia ilegal de armas, y hoy la justicia chilena le otorgó libertad condicional. Sobre su inminente regreso a la Argentina, Frutos opinó: “Significaría un fuerte recrudecimiento de la violencia. Ya ha quedado demostrado que bajo el amparo de autopercibirse mapuches -y está demostrado que no lo son, así como tampoco son reconocidos por las verdaderas comunidades-, cometen todo tipo de delitos como los incendios de nuestras propiedades y agresiones físicas a los verdaderos pobladores de la región”.

Juan Carlos Martínez, presidente del Cuerpo de Bomberos de El Bolsón, expresó a LA NACION que la decisión respecto de Huala es “una gran decepción, por parte de la justicia nuestra y de la justicia chilena”. También apuntó al estado nacional “que avala estas situaciones y estos hechos de violencia. No olvidemos que el gobierno nacional hace protección a estos grupos de delincuentes, fue el propio ministro de seguridad quien dijo que no son peligrosos”, lo que considera como “una falta de respeto”.

Jones Huala volverá en breve a Río Negro

Calificó a la agrupación del líder mapuche como “terroristas y delincuentes porque siembran terror, vienen quemando y amenazando, hostigando permanentemente, y eso siembra temor en la sociedad”. Señaló que Huala considera que “si no pensás como yo tengo el derecho a prenderte fuego, a quemar tu negocio y tus campos”. Indicó que los rionegrinos viven “situaciones muy difíciles”.

Reconoció que las autoridades locales tienen un “compromiso” de defenderlos, pero que “hacen muy poco porque nadie quiere jugarse el pellejo”. En efecto, las autoridades provinciales evitaron hoy pronunciarse sobre la decisión de la Justicia chilena.

Por último, remarcó que “la primera obligación del Estado es darnos seguridad y tranquilidad” pero que si no cumple con este deber “deja una ventana abierta donde hay gente que puede interpretar que la defensa la debe hacer por sí sola”. Advirtió que hay un “hartazgo de la gente de estas situaciones, donde de hecho ya hubo muertos, y puede generar una escalada”.

Anibal Tortoriello, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Río Negro, también emitió su preocupación por el asunto. “Esto genera una enorme repercusión en toda la región, estamos viviendo mucha angustia en Río Negro, Neuquén y Chubut”.

Planteó que otro tema que preocupa mucho a la región “es que el gobierno nacional no solamente no toma cartas en el asunto, sino que hay actitudes de complicidad con el movimiento, como lo que ocurrió con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INADI)”. Además, catalogó a los hechos de Huala como “terroristas”.

En el mismo sentido, Daniel Perfumo, quien vive en Catriel y es presidente de la Fundación Pensar de Río Negro, compartió a LA NACION que “en la provincia a nosotros esto nos preocupa porque el estado nacional que es quien debiera asegurar que este delincuente no regrese al país, y si lo hace, se someta a derecho, hoy no nos da esta garantías”. Agregó: “Lo que esta pasando en Villa Mascardi y en El Bolsón confirma que el Estado no está presente. Como rionegrinos nos preocupa el hecho de que los mapuches puedan cruzar a la Argentina parezca algo normal”.

Asimismo, Perfumo llamó la atención - al igual que Tortoriello - sobre la intervención Magdalena Odarda, presidenta del INADI, en el asunto. Señaló que “a su segundo, Luis Pilquimán, lo encontraron haciendo gestiones con equipos de la organización mapuche, llevando gente a las tomas de tierra”.

Juan Martín, legislador de Juntos por el Cambio en Río Negro, comunicó que ven “con mucha preocupación la liberación del líder mapuche. Si bien no puede venir a la Argentina, por lo menos legalmente, sus abogados ya dijeron que en los próximos días van a hacer un pedido formal para que pueda regresar”, aclaró.

“Nuestra preocupación es porque jamás desistió de sus expresiones violentas, hace poco más de un mes habló de “vengar la sangre” del usurpador muerto en Cuesta del Ternero y ni bien salió de la cárcel reivindicó a la RAM y llamó a hacer sabotajes”, compartió. “Ya tenemos suficiente violencia en la zona, en gran parte avalada por el Gobierno, como para que ahora también venga a sumarse este elemento”, dijo.

En sus primeros minutos en libertad, frente a la cárcel de Temuco, el líder del RAM reivindicó “las organizaciones políticas mapuches revolucionarias, la autodefensa de los peñi (hermano) y el sabotaje a las grandes empresas”.

El referente de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Luis D’Elía celebró la libertad del líder mapuche y manifestó su apoyo al país chileno. “Gran noticia!!!! Acaban de conceder la libertad condicional a Facundo Jones Huala en Chile. Luego de algunos trámites saldrá del penal y luego tramitará su retorno. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos Chile Carajo”, tuiteó.

En tanto, la madre de Jones Huala, Isabel, afirmó que su hijo permanecerá un tiempo en Chile hasta tramitar el regreso. De todos modos, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Temuco no da precisiones sobre las condiciones de la libertad condicional ni especifica si debe permanecer en Chile.