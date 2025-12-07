Presentación de F-16.El presidente Milei enfatizó el significado de designar a Presti en Defensa y criticó al kirchnerismo

CÓRDOBA.- EL presidente Javier Milei encabezó en Las Higueras, en el sur de Córdoba, la presentación de los seis aviones caza F-16 adquiridos a Dinamarca y aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de la designación frente a al Ministerio de Defensa, teniente general Carlos Presti y criticar al kirchnerismo, a la vez de revalorizar el concepto de “soberanía”. “La única manera de tener un país soberano es construyendo riqueza y capacidad para defenderlo”, afirmó.

Milei sostuvo que los F-16 son un “símbolo” de la construcción del país: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.

“El kirchnerismo demonizó a nuestras Fuerzas Armadas (...) Nos habían dejado indefensos. Hoy volvemos aponer el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, planteó.

Calificó a los aviones incorporados como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”.

Sobre Presti, dijo “es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la Patria” y fustigó a los sectores políticos que cuestionaron su designación. Destacó su trayectoria, indicó que nadie sabe más de defensa que un militar.

Agradeció a Luis Petri -“deja un legado enorme”-, quien estuvo a pocos metros suyos en una de sus últimas actividades en Defensa ya que desde el 10 estará en su banca de diputado nacional. Tuvo a su cargo la operación de compra de los aviones -son 24 operativas y una para entrenamiento- a Dinamarca por 301,2 millones de dólares en cinco cuotas anuales sin interés.

Con el Presidente llegaron su hermana Karina Milei; y la cúpula de la Fuerza Aérea. En la comitiva están también el jefe de Gabinete, Manuel Adornis; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía, Luis Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Obviamente se sumaron los cordobeses, liderados por Gabriel Bornonori, jefe de bloque libertario.

No participó el gobernador Martín Llaryora, quien está convaleciente después de una cirugía programada. Representó a la Provincia, la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Convocatoria

La media docena de F-16 aterrizaron ayer por la tarde en el Área Material Río Cuarto, a donde pese al intenso calor se congregaron cientos de personas para observar las aeronaves que salieron el 28 de noviembre desde Vojens (Dinamarca) e hicieron escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias (España). Hoy despegaron para sobrevolar CABA y regresaron a Córdoba.

Uno de los pilotos de entrenamiento, Gastón Etcher, es oriundo de Las Higueras, la localidad pegada a Río Cuarto a donde está la instalación militar. Antes del inicio del acto, cuando se posicionaron frente a los hangares, los F-16 hicieron varios vuelos rasantes, un espectáculo muy disfrutado por el público.

El Gobierno nacional considera “un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional” la compra de los cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM. Son unidades de combate de cuarta generación, cuya hora de vuelo está cotizada en una suma cercana los 20.000 dólares, por el combustible, el mantenimiento y los costos de operación.

En su informe ante la Cámara de Diputados hace poco más de un mes Luciana Carrasco, jefa de gabinete de Petri en Defensa, dijo que “cada peso invertido refuerza un mensaje político claro: la defensa nacional no es un gasto, es una inversión en soberanía, libertad y futuro”. Petri ya había dicho que la compra de los F16 modernizados y equipados con adelantos tecnológicos es la adquisición aeronáutica “más importante desde 1983”.