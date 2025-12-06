Seis F-16 hicieron un vuelo rasante sobre el Obelisco, la Casa Rosada y Costanera
Son parte del lote de los 24 aviones que el Gobierno le compró a Dinamarca; la actividad estaba prevista para mañana, pero se adelantó para este sábado por cuestiones climáticas; Milei viaja a Córdoba para el acto oficial, que será a las 9
El sonido es estruendoso. Los motores de seis de los 24 F16 que la Argentina le compró a Dinamarca se escucharon en un vuelo rasante sobre Buenos Aires desde las 8 de este sábado. Las aeronaves, que despegaron de Córdoba, llegaron al área metropolitana en pocos minutos.
Se los vio aparecer desde la costanera, sobre la Nueve de Julio, donde mucha gente se congregó para verlos.
Las aeronaves de combate –cuatro biplazas y dos monoplazas- forman parte del lote de 24 aviones adquiridos a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. El costo total de las adquisiciones asciende a US$650 millones.
Los F16 vuelan a velocidad mach 2, es decir a más de 2400 kilómetros por hora. Pero para poder ser vistos por la gente, vuelan a menor velocidad con una formación especial.
La gente los vio y aplaudió a su paso.
El vuelo iba a realizarse el domingo por la mañana pero el evento se reconfiguró por cuestiones climáticas. El presidente Javier Milei hará un acto oficial en Córdoba para la oficialización de la llegada de los aviones.
Un usuario en redes sociales captó el momento en que los F-16 pasaron por la Casa Rosada.
Luego, volvieron a pasar por el Obelisco, para euforia de las personas que fueron hasta el centro porteño en familia para ver el desfile de los aviones. Los F-16 también pasaron por Retiro. Otros, fotografiaron los aviones desde la Costanera.
Los F-16 hicieron siete minutos de sobrevuelo a 700 kilómetros por hora. Después del espectáculo, los aviones de combate se dirigieron de vuelta hacia Córdoba.
Previamente, algunos vecinos del interior pudieron grabar el paso fugaz de los F-16 luego del despegue en Córdoba.
El jefe de Estado llegará al Área Material Río Cuarto -Córdoba- cerca de las 9 para participar junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios funcionarios del Gobierno del acto.
El vuelo rasante sobre la Ciudad
Para el sobrevuelo en la ciudad de Buenos Aires, los organizadores trazaron una ruta de vuelo específica para garantizar la visibilidad de las unidades. La escuadrilla ingresó al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste.
El itinerario contemplaba un paso sobre el Río de la Plata y una incursión directa por encima de la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere.
