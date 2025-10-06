Presión de Pro para forzar la renuncia de una candidata de Milei en Río Negro por sus presuntos nexos con Fred Machado

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, desde Pro y Primero Río Negro, dos partidos cercanos a la gestión de Javier Milei en la provincia de Río Negro, reclamaron que Lorena Villaverde también se baje como candidata al Senado por la alianza La Libertad Avanza.

“José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”, escribió en su cuenta de X Juan Martín (Pro) candidato a senador nacional por la provincia de Río Negro. El viernes pasado, Martín había indicado: “Me duele profundamente ver que Javier Milei respalda una lista liderada por una candidata con antecedentes narco y vinculada a Fred Machado. Esto no es lo que votamos. Por eso vamos a dar la pelea, y confiamos en que quienes creen en la transparencia y la honestidad nos van a acompañar”.

En pleno escándalo por los vínculos de Espert con Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico que cumple prisión domiciliaria en Viedma, Villaverde recibió los dardos de la oposición, que expuso su supuesta relación amorosa con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Machado. “Todos se acuerdan de que Espert fue en campaña a mi querida provincia, a Viedma. ¿Quiénes estaban en la presentación de su libro? El narcotraficante y financista Fred Machado y un pelado, que es Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada [la Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en 2019 para los traslados de la campaña presidencial]. Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia Lorena Villaverde?”, disparó hace unas semanas el diputado por Río Negro Martín Soria, en relación con diversas fotos que muestran a Ciccarelli en los balcones del Congreso en diciembre de 2023.

Ante la consulta de LA NACION, desde el entorno de la diputada libertaria Villaverde indicaron que no posee ni tuvo ningún tipo de relación con Machado. “Tampoco tiene pareja. La persona que consignan como su pareja es conocido de ella, ya que es muy reconocido en Viedma, pero no tienen una relación”, sumaron sobre su supuesto vínculo con Ciccarelli.

El empresario de Viedma le respondió a Soria: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie. Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra, en Viedma, lo cual desmiente cualquier intento de adjudicarme un estatus económico que no poseo”.

Lorena Villaverde es candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro Instagram @lorevillaverdediputad

De todos modos, la trama rionegrina parece profundizarse tras la renuncia de Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Días atrás, Villaverde y Martín se cruzaron públicamente. “La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos, Juan Martín. Socio de Soria, Massa y Cristina. Bancado por el gobernador. Hace 25 años vivís de la política. Usás la provincia para tus negocios personales”, indicó la actual diputada y candidata a senadora. Y añadió: “No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él. Los tiempos cambiaron. Guardate las operaciones. La gente ya eligió libertad. El delincuente, parásito y vago sos vos, Juan Martín”.

El candidato del Pro contestó: “Lorena, no te pongas nerviosa. Si estás con ganas de hacer descargos, mejor negá que figurás en registros judiciales de Estados Unidos por tráfico de cocaína. Negá que conseguiste un préstamo del Banco Nación por 225 millones que primero te rechazaron en Cipolletti, para comprar una casa que no aparece en tu declaración jurada. Negá que la Justicia te investigó por un sorteo millonario en el Club Las Grutas. O negá que fuiste demandada y embargada por venta irregular de terrenos. Si todo eso son operaciones, salí a aclararlas en vez de hacerme acusaciones absurdas. Los rionegrinos merecen saber qué antecedentes tienen los que pretenden representarlos en el Senado”.

En la misma línea, también el candidato a senador Ariel Rivero (Primero Río Negro) pidió ayer que Villaverde de un paso al costado. “Espert, no te vayas sin Lore. Hacelo por todos los rionegrinos. Merecemos candidatos con Ficha Limpia”, señaló en su cuenta de X. “Dejen de dañar el proyecto nacional que encabeza nuestro presidente. Los delincuentes tienen que ir a dar explicaciones a la Justicia”, sumó Rivero.

Por su parte, Villaverde, referente de Milei en Río Negro, señaló que no tiene “nada que esconder”, al tiempo que puso a disposición su certificado de antecedentes: “Nada de lo que dicen de mí es cierto. Tengo ficha limpia. No sé cuántos candidatos pueden hacer esto”. Y cerró: “Tenemos que seguir avanzando, haciendo las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado. No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.