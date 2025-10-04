El primo de Machado incomoda a otra candidata de LLA: negocios en Río Negro, un retiro espiritual y una fortuna sospechosa

Las esquirlas del escándalo en torno a la candidatura de José Luis Espert amenazan con llegar a otros distritos. En la provincia de Río Negro, la candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, tuvo que rediseñar su campaña y dar explicaciones por su relación con Claudio Ciccarelli, primo hermano y hombre de confianza de Federico “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico que cumple prisión domiciliaria en Viedma.

Ese vínculo, desmentido por los protagonistas pero confirmado por testimonios e imágenes, se metió de lleno en la campaña y generó acusaciones cruzadas. Los adversarios de Villaverde reflotaron una vieja causa en Estados Unidos por drogas que le impide viajar a ese país, otra por lavado en Comodoro Py, y apuntaron a su patrimonio. Los reflectores también se posaron sobre Ciccarelli, un empresario minero que cobra un sueldo del Estado provincial pero cumplía funciones en la Legislatura provincial, según pudo comprobar LA NACION sobre la base de documentación oficial.

Ciccarelli se crió en un barrio popular de Viedma y era profesor de básquet en el Club Atlético San Martín. De repente incursionó en los negocios y comenzó a tener una vida llena de lujos, según él mismo exponía en sus redes sociales.

Sus negocios mineros sorprenden. ¿Es un emprendimiento suyo o es un testaferro de su primo Machado?, se preguntan hace años en la oposición. Es el mismo rubro que utilizó Espert para “justificar” los 200.000 dólares que pusieron en jaque su candidatura en la provincia de Buenos Aires. En ese caso, el candidato habló de una mina de Guatemala, que habría sido parte -según la causa de la justicia de Estados Unidos- del sistema de estafa piramidal del que está acusado Machado. Una coartada insólita.

Los permisos de exploración de Ciccarelli se pueden rastrear en el Boletín Oficial de Río Negro. Solo en 2023, pidió a su nombre una cantera de arenas silíceas denominada “La Perla RH” y otra llamada “La Finita RH” en la localidad de El Cuy, en el centro de la provincia. Este año, tramitó permisos de exploración de 9699 hectáreas en el distrito Los Menucos. Todos esos trámites pasaron por la Secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck.

El escándalo de Espert y Machado activó a la oposición rionegrina. El viernes, el bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes para conocer detalles de los permisos solicitados por Ciccarelli. Esa presentación, a la que accedió LA NACION, apunta a las “concesiones, permisos de cateo, exploración y explotación minera otorgados desde el año 2005 a la fecha a las empresas Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics, L&C Mining SAC, y cualquier otra firma vinculada a Claudio Ciccarelli o Federico Machado”.

Los diputados Soria, Villaverde y Espert Archivo

Pese a su éxito como empresario, Ciccareli cobra un sueldo del Ministerio de Turismo provincial, pero estaba asignado a la Legislatura desde 2019, el mismo año que Espert hizo campaña en el avión de Machado. Según los documentos oficiales, reportaba al bloque de Juntos Somos Rio Negro (de Weretilneck).

La oposición le reclamó al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, que aportara detalles sobre la condición de “empleado estatal” de Ciccarelli y si se evaluó una posible incompatibilidad con la Ley de Ética Pública por su rol como empresario minero.

Ciccarelli se defendió públicamente el miércoles, a través de un extenso posteo. “Vivo hace 25 años en mi domicilio de la calle Saavedra”, resaltó. Y apuntó contra Martín Soria, el exministro de Justicia nacional que ahora aspira a una banca en el Senado.

El empresario minero está vinculado al caso Espert desde el comienzo. Organizó la presentación del libro del economista en Viedma, el 18 abril de 2019, y puso a disposición del candidato una camioneta Jeep Grand Cherokee para los traslados de la campaña. Ese vehículo, según documentos oficiales a los que accedió este medio, había sido transferido a Ciccarelli el 5 de abril de ese año, apenas dos semanas antes del acto.

En realidad, la compraventa se había hecho varios meses antes en la ciudad de Buenos Aires. Ciccarelli habría puesto su nombre por pedido de su primo.

La camioneta patente OIO592 estuvo a nombre de Ciccarelli desde el 5 de abril de 2019 hasta 20221.

Espert viajó en abril de 2019 a Viedma en el avión de Machado junto a otras siete personas. En el listado de pasajeros se destaca Pablo Mac Mullen, socio de Ciccarelli en la empresa Petrosand.

Los pasajeros del vuelo del 18 de abril de 2019 a Viedma que llevó a Espert y a Machado.

El dato figura en un informe que elaboró la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a pedido del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga una denuncia de lavado de dinero por la campaña de 2019. En ese expediente se probó que Espert y Machado compartieron otros cuatro vuelos más. Todos en 2019.

Los rumores sobre la relación del primo de Machado con Villaverde comenzaron en la asunción de la diputada, en diciembre de 2023. Ciccarelli estuvo en los balcones del Congreso aplaudiendo y hasta se fotografiaron juntos.

Ciccarelli y Villaverde, en la Cámara de Diputados

El empresario luego dijo presente en el cumpleaños número 50 de la diputada, en febrero del año pasado. El evento tuvo lugar en La Masía, un complejo de eventos ubicado en las afueras de la capital de Neuquén. “Había más de 50 personas, todos teníamos que ir vestidos de blanco”, recordó uno de los invitados ante una consulta de LA NACION. Otra persona que estuvo en el festejo asegura que Ciccareli “no se prestaba como la pareja” de Villaverde pero tenía un trato muy afectivo con los dos hijos de la diputada.

Las pruebas de ese vínculo están a la vista en las redes sociales. La hija de la diputada publicó decenas de videos con Ciccarelli y hasta lo trataba como un “papá”. “Son muy buenos amigos pero nunca llegaron a ser pareja”, repiten los allegados.

Detención en EE.UU.

Ese vínculo casi familiar posó los reflectores sobre Villaverde. La oposición reflotó una causa penal por drogas que la llevó a la cárcel. Ocurrió en 2001, en el estado de Florida (Estados Unidos). “Por esa causa ella no pudo volver a entrar a Estados Unidos, ni siquiera siendo presidenta de la comisión de Energía”, explicó una fuente que pidió no ser identificada.

Villaverde nunca desmintió ese oscuro antecedente. “Los cargos quedaron desestimados por la propia Justicia de Estados Unidos (“Drop of the charges”). Es lamentable el uso político de una situación personal horrenda que atravesé cuando tenía 25 años y fui víctima de una trampa. Los cargos fueron desestimados por la propia justicia estadounidense, donde el jurado validó mi testimonio", respondió ante una consulta puntual de LA NACION.

La diputada también afrontó una denuncia por lavado de dinero en los tribunales de Comodoro Py. Ese expediente tramitó en el juzgado que estaba a cargo de Luis Rodríguez. Fuentes de su entorno aseguran que fue parte de una pelea por dinero con su exmarido, Carlos Bauzas. Por esa causa, en 2018 la allanaron en su casa de San Antonio Oeste. El expediente se terminó archivando por falta de pruebas.

Tras el escándalo de Espert, la oposición en Río Negro puso la lupa sobre su patrimonio. En su última declaración jurada, Villaverde dijo tener $225.288.313 entre campos, casas, vehículos, y dinero en varias cuentas.

Loteo del barrio de Villa Verde en Las Grutas

En concreto, la diputada declaró una casa de 425 m2 en la localidad de Escobar, una propiedad en el barrio Santa Calina, y otra en el “Club Deportivo Caza, Pesca y Nautica” de Mari Menuco, en la provincia de Neuquén, valuada en al menos US$200.000. A eso se suman dos camionetas de lujo, acciones de la sociedad Management Patagonika SRL, varias cuentas en pesos y en dólares, y un terreno de 1339516,90 m2 cerca de Las Grutas, que heredó de su familia.

En la declaración jurada, Villaverde declaró ese terreno en algo más de $12 millones pero es parte de un negocio inmobiliario millonario que luego derivó en juicios y embargos sobre sus bienes. “Son 68 lotes, cada uno se vende entre 20 y 30.000 dólares”, explicó un funcionario local. Si se venden todos los lotes, dejaría una ganancia de al menos US$1.300.000.

El Municipio de San Antonio Oeste le revocó, en abril de este año, todos los permisos.

El Municipio de San Antonio Oeste intimó durante años a Villaverde a cumplir una serie de requisitos y finalmente le revocó, en abril pasado, todos los permisos por “graves irreqularidades e incumplimientos”. Según consta en documentos aportados a LA NACION, la diputada nacional no hizo las redes de luz, agua, ni desagües. Tampoco le cedió al Municipio las parcelas que se había comprometido. “De las inspecciones y el relevamiento realizado por personal de la Municipalidad, se ha constatado la venta ilegítima de lotes y construcciones irregulares, atento no contar la propietaria con fraccionamiento aprobado", dice la resolución oficial.

En el balneario de Las Grutas, Villaverde también es dueña de una casa con pileta, ubicada en el acceso a la ciudad, donde termina la urbanización. Esa propiedad, sobre un terreno de 8500 m2, no aparece en la declaración jurada.

La casa de Villaverde en el acceso a Las Grutas.

La diputada y actual candidata a senadora tampoco declaró una propiedad en la localidad de Cipoletti (Río Negro), en el barrio Los Patricios 2, que mostraba por las redes sociales. Pero hay más. Una fuente que integró su entorno asegura que es propietaria de cinco departamentos en un complejo denominado “Vila Vela”, a metros de la mansión que construyó en el barrio Santa Calina 1, en la localidad de Tigre.

Departamentos en Vila Vela adjudicados a Villaverde (Escobar)

En el entorno de Villaverde sospechaban que el escándalo podía aparecer en medio de la campaña porque las encuestas la daban como favorita, disputando el primer lugar con Soria. Ahora el escenario habría cambiado drásticamente. El candidato del PRO, Juan Martín, le pidió al presidente Javier Milei que la baje cuanto antes.

En Río Negro sospechan que Ciccarelli, que ya estuvo involucrado en la campaña de Espert, también podría haber financiado la campaña de la diputada. Por ahora son solo conjeturas.

El primo de Machado hace tiempo intentaba potenciar sus vínculos con otras figuras políticas. En enero de este año participó de un retiro espiritual en la ciudad de Montevideo (Uruguay). Había más de 150 personas de toda la región, entre ellos varios políticos argentinos. “Se nos acercaba para intentar entablar un diálogo. Decía que era empresario y contaba algún tema personal“, contó a este medio uno de los participantes de ese evento.

Al igual que Villaverde, Ciccarelli le apunta a Soria. “No soy prestador ni financista de campañas políticas ni presto mi nombre ni mi persona para beneficio de terceros”, se defendió en público. Su primo, Fred Machado, guarda silencio. Está refugiado en la casa de su madre, en las afueras de Viedma, rodeada de un enorme paredón de cuatro metros. Al lado vive su medio hermano, ex juez provincial Fabio Igoldi. Ahora su futuro depende de la Justicia argentina.