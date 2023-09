escuchar

En Juntos por el Cambio advierten de que si el ministro de Economía, Sergio Massa, accede al pedido de Javier Milei de postergar la presentación del presupuesto 2024 para después de las elecciones de octubre –pese a que la ley estipula que la fecha límite es el 15 de setiembre- quedará al descubierto un pacto entre ambos que trasciende lo electoral. Pese a que el mandato legal es claro, el ministro y candidato oficialista condicionó el envío del presupuesto a un “dictamen técnico” de su cartera. Mañana se conocerá el veredicto.

“El mejor favor que le podés hacer a Massa es que no explique el Presupuesto”, lanzó el diputado de Pro y excandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli. Apuntó, tácitamente, al líder de La Libertad Avanza. Milei solicitó que el presupuesto sea presentado al Congreso una vez superada el test electoral de octubre para que la iniciativa sea acordada con la fuerza ganadora de las elecciones . El libertario, en ascenso luego de su triunfo en las primarias, se imagina en esa instancia.

A Massa también le convendría esta postergación: el acuerdo que suscribió con el FMI lo obligará a exhibir números equilibrados y un severo recorte del gasto público para alcanzar la meta del 0.9% del déficit fiscal. Dar cuenta de este ajuste presupuestario en plena campaña sería indigerible para el kirchnerismo; también chocaría de bruces contra el “plan alivio” que lanzó Massa desde su derrota en las PASO para atenuar el impacto de la inflación en los bolsillos.

“Si Massa pidió un dictamen legal para no cumplir con los tiempos que le impone la ley de administración financiera para presentar el presupuesto, entonces actúa en tándem con Milei”, sentenció, por su parte, el diputado Ricardo López Murphy.

El candidato libertario rechazó, tajante, las sospechas y acusaciones de Juntos por el Cambio y justificó el pedido de postergación que le formuló al ministro Massa. “Nosotros enviamos una nota al Congreso junto a Victoria Villarruel pidiendo un aplazamiento en el tratamiento del presupuesto, porque este gobierno el 10 de diciembre se va y no puede ser que deje determinada la política fiscal del próximo gobierno”, argumentó Milei, en declaraciones radiales.

En rigor, la ley de administración financiera no le fija plazo al Congreso para aprobar una ley de presupuesto. El oficialismo tampoco cuenta con las mayorías en ambas cámaras para sancionarlo antes del 10 de diciembre aun si quisiera, por lo que Milei no tendría de qué preocuparse.

Milei rechazó de plano las denuncias sobre supuestos pactos con Massa que formularon desde Juntos por el Cambio. “¿Qué me vienen a hablar a mí de los acuerdos con Massa si ellos tienen acuerdos con kirchneristas?”, apuntó. “¿Acaso no tienen a [Miguel Ángel] Pichetto, que fue durante 16 años el jefe de la bancada kirchnerista? ¿O acaso no tienen a un tipo como Lousteau que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner?”, indicó Milei, en diálogo con Radio Continental.

Reclamo de JxC

Los diputados de Juntos por el Cambio, en un comunicado difundido esta noche, le advirtieron al ministro que respete la norma y envíe el proyecto de presupuesto 2024 en tiempo y forma. No solo eso: también le reclamaron que envíe la adenda al Presupuesto 2023, ya que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022.

Así lo plantearon el diputado Rodrigo De Loredo y el senador Martín Lousteau, de Evolución Radical. “Massa debe actuar con responsabilidad y cumplir con la ley enviando una actualización del presupuesto 2023 antes de iniciar la discusión del Presupuesto 2024, porque con una inflación acumulada del 80,2%, se cumplió sobradamente el criterio establecido y se activó la cláusula gatillo”, enfatizaron.

La cláusula gatillo fue incluida en la ley de presupuesto 2023 a instancias de los diputados de Evolución Radical, que desconfiaban de que el índice anual de inflación de este año fuese del 60%, según las proyecciones de Massa. De hecho, al mes pasado la inflación acumulada superó el 80% según el INDEC.

Los opositores esperan con ansias la presentación del presupuesto 2024 por parte del ministro Massa. No porque pretendan aprobarlo en tiempo perentorio; al contrario, lo más probable es que la oposición postergue su tratamiento y aprobación hasta después de las elecciones. Pero no quiere desaprovechar la oportunidad, en plena campaña electoral, de achacarle al ministro candidato los pronósticos fallidos que había estimado para este año en materia de inflación, déficit y reducción del gasto público.