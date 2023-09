escuchar

El periodista Horacio Verbitsky analizó este miércoles el escenario político, se refirió al triunfo del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y sostuvo que podría ganar en primera vuelta. En ese contexto, opinó sobre el acto que llevó adelante la compañera de fórmula del libertario, Victoria Villarruel, en la que reconoció a víctimas de organizaciones guerrilleras. “No me parece mal”, planteó el intelectual.

“No me parece mal que Victoria Villarruel pida justicia para las víctimas de la guerrilla, desde un punto de vista individual. Pero de ahí a anular la política de memoria, verdad y justicia, hay un trecho muy largo que, tiendo a pensar, Villarruel no está en condiciones de recorrer”, dijo durante una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, que se transmite por Net TV.

Según observó, la candidata a vicepresidenta “no hizo un pedido de amnistía para los militares”, sino “un pedido de reconocimiento”, por lo que se diferenció del rechazo que generó este acto por parte de movimientos de izquierda y de derechos sociales. “Ese es el discurso de ella”, observó.

“Es un dato importante de la realidad que una persona con esas posiciones sea candidata a vicepresidenta, eso es un hecho nuevo, pero no sé si esos planteos tienen realmente una carnadura social”, opinó el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Durante la misma entrevista, el periodista analizó el escenario político y sostuvo que las dos fórmulas más votadas serán la del candidato oficialista, Sergio Massa, y la del economista libertario. “No es imposible que Milei gane en primera vuelta, pero el oficialismo está motivado a mejorar, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo antes. Es muy difícil saber qué efecto electoral va a tener eso, si va a tener un buen efecto o no”, dijo.

En ese contexto, planteó que ve a la candidata de la oposición Patricia Bullrich está “totalmente en crisis”. Y opinó sobre la dirigente de Juntos por el Cambio: “Está muy perdida, se la nota perpleja y confusa en cada aparición, diciendo cosas erráticas, planteando ‘destruir al kirchnerismo’ y justificándolo con argumentos inverosímiles”, observó.

Por último, analizó que en el país el voto antiperonista ronda el 40%, a lo largo de toda la tradición democrática, por lo que consideró que la posibilidad de que haya una segunda vuelta o no “dependerá de la profundidad del desplome de [Patricia] Bullrich”. “Si Bullrich se desploma como un piano, es posible que esos votos vayan a Milei y se agrande la posibilidad de una victoria en primera vuelta”, concluyó Verbitsky.

El acto de Villarruel

En medio de la polémica que se manifestó con protestas y declaraciones de repudio fuera y dentro de la Legislatura porteña, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, afirmó que el “Estado garantiza la impunidad” de los exintegrantes de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Afirmó que quienes se oponen a los homenajes a las víctimas del terrorismo “tiene la manos manchadas de sangre”.

La Legislatura porteña, vallada ante protestas contra el acto organizado por Victoria Villarruel para homenajear a las víctimas del terrorismo Pablo Aharonian

Villarruel y la legisladora Lucía Montenegro reunieron a unas 300 personas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña para un acto que generó controversia desde que fue anunciado. Organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda coparon las calles en torno a la Legislatura, que desde temprano fueron valladas y custodiadas por la Policía de la Ciudad. Manifestantes del Partido Obrero quisieron romper las vallas para impedir que se realizara el acto y cortaron las calles aledañas con un cordón humano para impedir el paso a los asistentes.

Villarruel reivindicó en el acto “a las víctimas del terrorismo”, en alusión a los fallecidos durante ataques de organizaciones como Montoneros y el ERP. Para sus detractores, el evento no fue más que una expresión pública de grupos que reivindican la última dictadura militar o reclaman aliviar la situación de los condenados y detenidos por delitos de lesa humanidad. Sin embargo los asistentes se cuidaron de expresarlo de ese modo y dijeron repudiar la dictadura.

El acto fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria. Hablaron Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure: tres familiares de víctimas del ERP y Montoneros en actos que se produjeron antes del golpe de Estado de 1976.

