Presupuesto 2025 | Disconformidad en la Ciudad de Buenos Aires porque no contempla la totalidad de los fondos coparticipables que adeuda la Nación

El proyecto de Presupuesto 2025 presentado anoche por Javier Milei en el Congreso incluyó solo el 1,4% de coparticipación para la Capital Federal y no el 2,95% que estableció la cautelar de la Corte Suprema en 2022. Este hecho generó disconformidad en el bastión Pro y hay dudas sobre el nivel de apoyo que recibirá la ley de leyes por parte de los bloques macristas en el Congreso.

“Teníamos la expectativa de que incluyan el 2,95% en el Presupuesto”, señaló un referente de la Ciudad de Buenos Aires a LA NACION. La administración de Jorge Macri reclama al Gobierno la falta de precisiones sobre cómo se pagará el 1,55% restante, que está contemplado con un monto fijo para todo el año de $1,44 billones. Es decir, $120.000 millones por mes.

“Al establecer un monto fijo, puede perjudicar a la Ciudad si la masa coparticipable es mayor a ese monto. Esos $1,4 billones no se ajustarían por inflación o recaudación”, advirtieron fuentes del gabinete de Macri, quienes subrayaron que se suma a la molestia el hecho de que Milei anticipó que puede afectar ese monto.

Durante su disertación en el Parlamento, el Presidente remarcó: “Si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero. Con lo cual, esta vez, será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufra la economía”.

El Presidente Javier Milei y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cuando acordaron el traspaso de 31 líneas de colectivos al ámbito de la Ciudad

La deuda que la Casa Rosada mantiene con la Ciudad de Buenos Aires está calculada en más de US$ 5000 millones desde el año 2020, cuando se recortó de 3,5% al 1,4%. “Nación seguiría incumpliendo la cautelar de la Corte del 2022 que estableció el 2,95%, mantiene la discrecionalidad, le asigna una suma fija independiente de la recaudación que encima podría ser modificada a la baja si ‘la economía no crece’. Y no respeta la cautelar de la Corte, su eventual fallo definitivo ni el reclamo de la Ciudad por el 3,5%”, dictaminaron fuentes de la gestión porteña.

Con solo 39 diputados y seis senadores, los libertarios necesitan del acompañamiento de Pro para aprobar leyes. Desde el bloque macrista anticiparon a LA NACION que su apoyo al Presupuesto 2025 estará condicionado al compromiso taxativo del Poder Ejecutivo de recomponer los fondos adeudados a la Ciudad, su reducto político. Por eso, la falta de precisiones sobre este tema complejiza la discusión entre el oficialismo y su principal aliado en el Congreso, que por ahora evitó brindar definiciones sobre cómo se posicionará. “Se verá esta semana en el bloque y en reuniones políticas”, adelantó un referente amarillo.

A principios de mes, la Corte Suprema de Justicia citó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño a una nueva audiencia a realizarse en los tribunales para que se pongan de acuerdo sobre la manera en que la Nación le va a devolver a la Ciudad lo establecido por el máximo tribunal cuando le restituyó parte de los fondos coparticipables que le había quitado el expresidente Alberto Fernández. Será este miércoles, a las 11 de la mañana. Los jueces supremos no van a estar presentes, dijeron fuentes de los tribunales a LA NACION.