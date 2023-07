Primer choque de vices de Juntos por el Cambio: Petri criticó la “tibieza” de Morales ante los piquetes en Jujuy y el jefe de la UCR lo cruzó

escuchar

Cuando falta un mes para las PASO, la pelea interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la candidatura presidencial se traslada a todos los niveles. No solo los pupilos de cada competidor se trenzan en los distritos más influyentes del país con miras a las primarias del 13 de agosto próximo, sino que Luis Petri y Gerardo Morales, compañeros de fórmula de Bullrich y de Larreta, respectivamente, chocaron hoy por primera vez en una discusión por las protestas en Jujuy en rechazo de la reforma de la Constitución provincial que impulsó el jefe de la UCR y gobernador local.

Fue Petri quien lanzó la primera piedra. El exdiputado nacional y precandidato a vicepresidente del frente La Fuerza del Cambio retomó unos dichos de Morales, en los que les recomendaba a los turistas no viajar a Jujuy durante esta semana por los piquetes en las rutas en esa provincia, para cuestionar a sus adversarios del larretismo.

Frente a esas declaraciones de Morales, Petri remarcó que “la tibieza genera pobreza y caos” y “no se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos”.

“Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. Lo mismo pasa con comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo”, apuntó el coequiper de la exministra de Seguridad.

Estimado @luispetri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país.



Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se… https://t.co/upkAgsO4ci — Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 11, 2023

Más temprano, Morales había recomendado a los ciudadanos no ir “por lo menos esta semana” a recorrer con fines turísticos su provincia por las protestas en las rutas.

“Lamentablemente, por lo menos esta semana, no. Esperamos resolver esta semana y luego normalizar desde la semana que viene”, dijo el precandidato a vice de Larreta.

Morales sostuvo que “los cortes tienen un perfil eminentemente político” y denunció que existe “complicidad del gobierno nacional” con los manifestantes. “Recién apareció el juez federal el día domingo con la orden para que Gendarmería libere la ruta. La Gendarmería no ha hecho nada, se trata de rutas nacionales”, remarcó.

Morales dijo que confía en que logrará “normalizar” la situación la semana próxima. Por eso, pidió prudencia a quienes decidan viajar pese a las protestas. Y lamentó las pérdidas económicas que generan los piquetes en la recaudación de la provincia.

No obstante, Petri rechazó las expresiones del jefe de la UCR y advirtió: “No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores”.

“Nunca gobernaste, no comprendés”

Morales recogió el guante. Y le dedicó un extenso posteo en sus redes sociales a Petri. “Lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país”, remarcó.

Enseguida, Morales subió el tono de la discusión. Dijo, con tono irónico, que Petri no “comprende” la situación de las violentas protestas en Jujuy porque no tiene experiencia en la gestión y no conoce el contexto político en la provincia.

Estimado @GerardoMorales cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación.

Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión.

El orden y el respeto a la ley no se… https://t.co/iMJlF7yQyp — Luis Petri (@luispetri) July 11, 2023

“Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa”, apuntó el jefe de la UCR.

“Tampoco cómo el gobierno nacional intentó un golpe institucional en Jujuy en el último mes, con el único objetivo de buscar impunidad”, continuó.

Larreta, en Malvinas Argentinas junto a Lucas Aparicio, su apuesta en el distrito

Por último, reiteró que aquellos que comentan “excesos y delitos” en Jujuy “pagarán las consecuencias” e “irán presos”. “La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué”, lanzó.

Poco después, Petri salió a responderle al presidente de la UCR. Dijo que “cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación” . “Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión. El orden y el respeto a la ley no se negocia”, subrayó. Y añadió: “La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país, debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos”.

Cruces

Días atrás, Larreta se había diferenciado de Bullrich, su rival en la interna de JxC. Según el jefe porteño, la exministra apuesta a la confrontación para impulsar reformas. Él, en cambio, se presenta como un conciliador que buscará acuerdos para darte sustentabilidad a un plan económico.

Larreta dijo que “los cambios” no se logran “a las trompadas” porque “la historia argentina demuestra que así no funcionó”. Por su parte, la exministra de Seguridad replicó que “quienes creen que esa firmeza no es necesaria” deberán “explicar” cómo harán para “negociar con los corruptos” y “con aquellos que han hecho de la Argentina un país destruido”.

“Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo”, expresó Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Mientras tanto, el jefe porteño intensificó hoy su campaña en el conurbano bonaerense. Visitó Malvinas Argentinas, San Fernando y San Isidro. “Yo me enfrenté de verdad con el kirchnerismo y lo hice gobernando”, sostuvo. Mañana irá a Córdoba para presentar sus propuestas para el sector agropecuario.

Por su parte, Bullrich irá mañana a Ituzaingó junto a Néstor Grindetti, su candidato a gobernador bonaerense, y Petri para respaldar a Walter Lanaro, postulante a intendente. El jueves viajará a Santa Fe para apoyar a Carolina Losada antes de las PASO del domingo.

Patricia Bullrich encabezó un acto por el 9 de julio en La Matanza

LA NACION