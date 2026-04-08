Le otorgaron la prisión domiciliaria al dirigente del PJ de Tucumán que agredió de un cabezazo a un diputado libertario

Tucumán aún busca recuperarse de las consecuencias de las últimas inundaciones, pero el dirigente peronista Marcelo “Pichón” Segura, quien le rompió la nariz de un cabezazo al diputado Federico Pelli el pasado 12 de marzo, consiguió un alivio en su situación procesal: logró que le concedan la prisión domiciliaria en base a informes médicos que señalaron que padece hipertensión y diabetes, cuya atención se complicaría en la cárcel.

Pichón Segura, ligado al gobierno del peronista Osvaldo Jaldo, un aliado del presidente Javier Milei, fue noticia cuando atacó de un cabezazo a Pelli, quien integraba una comitiva de libertarios que intentaba ingresar a la localidad de La Madrid para entregar donaciones a familias afectadas por las inundaciones. El episodio tuvo trascendencia inmediata por la brutalidad del ataque, que quedó registrado en un video.

El diputado tucumano de La Libertad Avanza recibió un cabezazo

El legislador tuvo que ser trasladado a un centro privado de salud de la zona, donde confirmaron que sufrió una rotura del tabique luego de que el agresor le diera un cabezazo directo al rostro.

Tras la agresión, Jaldo afirmó, a través de un posteo en la red social X, que “la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”.

Minutos después, Segura fue identificado como empleado del gobierno de Jaldo. Más precisamente, como personal de seguridad en dependencias del Ministerio del Interior provincial, Darío Monteros, quien manifestó su repudio al hecho en las redes sociales.

Dirigentes naciones y tucumanos de La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron al ministro y al poder provincial, pese a la alianza que Milei y Jaldo mantienen a nivel nacional, donde los legisladores que responden al gobernador apoyaron a LLA en votaciones clave. “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”, escribió en X Milei.

Así trasladaban al diputado tucumano agredido por un hombre

En una audiencia judicial celebrada ayer, la defensa solicitó que Segura continuara cumpliendo su detención en un domicilio de la capital tucumana, controlado por tobillera electrónica. La fiscalía no se opuso al planteo, que fue ratificado en ese mismo trámite. El dirigente del PJ tucumano está procesado por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía.