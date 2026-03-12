Video: violento ataque de un puntero peronista a un diputado de La Libertad Avanza en Tucumán

El diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli vivió este miércoles una violenta situación cuando fue brutalmente agredido por un hombre identificado con el peronismo local. El legislador tuvo que ser trasladado a un centro privado de salud de la zona donde confirmaron que la víctima sufrió una rotura del tabique luego de que el agresor le diera un cabezazo directo al rostro.

El legislador estaba participando de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó, a través de un posteo en la red social X, que “la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”.

Pelli fue increpado cara a cara por un hombre identificado por los medios locales como Marcelo “Pichón” Segura, un puntero vinculado al justicialismo. En medio de una vehemente discusión entre ambos, el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona de la nariz.

El diputado tucumano de La Libertad Avanza recibió un cabezazo

El violento hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicada al sudoeste de la provincia. Se trata de una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.

Tras la agresión, Pelli dio unos pasos hacia atrás, se tomó el rostro y se desplomó hacia el suelo. "Pensé que lo había matado; el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave, lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán”, detalló la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo, que estaba al lado de la víctima.

Así trasladaban al diputado tucumano agredido por un hombre

Este jueves, cerca del mediodía, habrá una conferencia de prensa en la sede que tiene la filial de LLA en San Miguel de Tucumán para referirse a lo sucedido.