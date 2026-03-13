Quién es Marcelo Segura, el hombre que agredió con un cabezazo al diputado libertario en Tucumán

Tucumán sigue conmocionada por la agresión que sufrió el miércoles el diputado nacional libertario Federico Pelli durante un incidente en una zona afectada por inundaciones. El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien ahora es foco de la investigación judicial que se abrió al conocerse las imágenes en las que se ve cómo le pega un cabezazo al legislador.

Segura es un puntero del peronismo muy conocido en el ambiente local. Reside en San Miguel de Tucumán y en sus redes sociales dice haber estudiado en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es empleado del gobierno de Tucumán, con registros de haberes hasta febrero de este año.

Un diputado libertario sufrió un violento ataque en Tucumán

Su defensa quedó a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien afirmó que su cliente está arrepentido y sostuvo que la agresión se produjo en medio de una discusión previa, sin planificación.

Según medios tucumanos, Segura tendría relación con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, ya que habría trabajado como personal de seguridad en dependencias del área.

La Libertad Avanza (LLA) exige que se investigue si existió algún tipo de responsabilidad política detrás del ataque. El gobernador Osvaldo Jaldo es un aliado del mileísmo a nivel nacional, aunque mantiene una férrea disputa en el ámbito provincial.

Así sigue la causa

La investigación quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, que aún no determinó la calificación del suceso.

El diputado Pelli fue revisado por un médico forense para establecer la gravedad de las lesiones sufridas, y no se descarta que Segura sea imputado por lesiones graves.

La audiencia judicial fue programada para los próximos días, en un caso que generó fuerte repercusión política y se suma al clima de tensión entre el oficialismo nacional y sectores del peronismo en la provincia.