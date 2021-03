Patricia Bullrich se rodea de leales y presiona a Horacio Rodríguez Larreta por el armado de listas

Sin ocupar un rol de gestión y dedicada exclusivamente al rearmado del partido que fundó Mauricio Macri en 2005, Patricia Bullrich se puso al frente de la batalla discursiva contra el Gobierno desde que llegó la pandemia. Pero, por su tono combativo, la exministra de Seguridad ganó protagonismo en Juntos por el Cambio a medida que aumentó el nivel de confrontación entre el kirchnerismo y la oposición. El fin de semana, por ejemplo, fue hasta Formosa en un abierto desafío al peronista Gildo Insfrán.

Envalentonada con el respaldo que recibe en sus recorridas por los distritos más poblados del país -donde viaja para presentar su libro Guerra sin cuartel-, Bullrich, apadrinada por Macri, se prueba el traje de candidata para las próximas legislativas y recluta aliados para la disputa de poder interno con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, referente del ala moderada. Bullrich prefiere no decirlo, pero sus laderos creen que su proyecto político tiene como objetivo pelear por la presidencia en 2023.

En el entorno de la presidenta de Pro consideran que hubo dos episodios que la catapultaron a la cartelera electoral de Juntos por el Cambio para este año: su participación en el banderazo del 17 de agosto del año pasado, una de las protestas más masivas contra el Gobierno durante la cuarentena, y el video viral del saludo que le hicieron los policías bonaerenses en Villa Gesell.

A la cabeza del ala dura de Pro y en modo campaña, Bullrich no oculta su intención de encabezar la lista de diputados nacionales en la Ciudad, una idea que choca con la pretensión de Rodríguez Larreta de alejar a la coalición de los extremos del macrismo para ampliar la oferta electoral del espacio. Bullrich, en cambio, considera que Pro debe cuidar a su núcleo duro de votantes para evitar fugas a las nuevas opciones de derecha. En la estrategia de la exministra no hay lugar para la moderación ni el discurso antigrieta que pregona Larreta.

Los movimientos de Bullrich comienzan a inquietar a un sector del larretismo. “Patricia está ocupando espacios que otros no ocupan. Varios no quieren que encabece la lista porque está creciendo”, comenta un alfil de Pro en la Ciudad. Otros referentes del macrismo relativizan las aspiraciones de la líder de los “halcones”. “Patricia no tiene una estructura que la sostenga como Horacio o María Eugenia. ¿Cuál es su equipo?”, lanza en privado un cacique de Pro.

Laderos

Para revitalizar al Pro, la misión que le encargó Macri tras la derrota de 2019, Bullrich se rodeó de dirigentes de su círculo de confianza. Convocó a exlegisladores y exfuncionarios de Cambiemos con los que había compartido el “Grupo A”, el espacio opositor que se armó en 2009 en el Congreso para batallar contra Cristina Kirchner luego del conflicto con el campo. Se trata del exsecretario de Seguridad Gerardo Milman; la exembajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol; la exdirectora del Enacom Silvana Giudici, el exsenador Federico Pinedo y el exdiputado Eduardo Amadeo. Todos ellos asumieron distintos roles en el partido tras el desembarco de Bullrich en Balcarce 412, la sede de Pro. “Vemos la política como en 2009: estamos al frente de la resistencia a la corrupción y al avasallamiento de la Justicia por parte del kirchnerismo”, remarcan.

Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Marcelo Peretta Prensa CTE

Milman es el principal armador de Bullrich. “Es su hombre de confianza y su jefe de campaña”, apuntan desde el búnker de Pro. En la mesa chica de la presidenta de Pro también se sienta Juan Pablo Arenaza, subsecretario de Participación Ciudadana en Seguridad en la Ciudad, su principal nexo con Larreta. Otros “halcones” que orbitan cerca de Bullrich son los diputados nacionales Waldo Wolff y Omar de Marchi, la exfuncionaria Florencia Arietto y el exbailarín Maximiliano Guerra, a cargo de “Pro Social”.

En el ecosistema de Juntos por el Cambio, Bullrich tiene buena sintonía con el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien también reclama a los moderados que tengan posicionamientos firmes contra el kirchnerismo. La actitud del exgobernador de Mendoza suele ser destacada por Macri. A su vez, Bullrich recompuso su vínculo Elisa Carrió y tiene como ladero en la pelea contra los dialoguistas al auditor Miguel Ángel Pichetto, otro exponente del macrismo duro.

Bullrich trabaja en tándem con Pichetto, que lanzará el próximo jueves el espacio bonaerense “Peronismo Republicano” junto a Joaquín de la Torre y Claudia Rucci, para captar votos peronistas en la provincia. Con ese objetivo, Bullrich participó días atrás de la presentación de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), un conglomerado de gremios críticos del Gobierno que encabeza Marcelo Peretta, jefe del sindicato de Farmacéuticos.

En paralelo, Bullrich explora un acuerdo con las fuerzas de la derecha que se presentan como alternativa al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio. Su efusivo saludo en la protesta del 27F con el economista liberal Javier Milei, que se sumó hace poco al frente de José Luis Espert (Avanza Libertad), fue un guiño a ese espacio.

Presión a Larreta

Luego de la cumbre virtual del lunes pasado, Bullrich y Larreta quedaron en volver a reunirse esta semana. En el encuentro vía Zoom no tocaron el tema más incómodo: el armado de las listas en la Capital. La titular de Pro no solo pretende encabezar la nómina en la Ciudad, sino también ocupar casilleros con alfiles suyos.

Horacio Rodríguez Larreta, en la apertura de las sesiones legislativas por Zoom Captura

En el sector de Bullrich comienzan a impacientarse: advierten que, si no hay definiciones en el corto plazo, la exministra tendrá que empezar a “cerrar acuerdos” para competir en una eventual interna con el larretismo. “Patricia pone menos en riesgo que Larreta, que tiene todos sus espacios loteados”, aseguran.

Mientras intenta reducir la tensión con Bullrich, el jefe de gobierno porteño evalúa otras alternativas para encabezar la lista de postulantes de JxC en la Capital. En el bolillero están los nombres del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien prefiere eludir la contienda electoral en 2021, María Eugenia Vidal y el vicejefe de gobierno, Diego Santilli.

En el entorno de la exministra creen que Larreta busca “armar” una candidatura para bloquear la posibilidad de que Bullrich encabece la boleta. “Patricia dice no traigamos el 2023 al 2021 porque nos va a generar problemas. Que compita el que mida mejor”, señala uno de sus colaboradores más cercanos.

En la Ciudad reconocen que es complicado que Quirós deje su cargo a mediados de año para ser candidato. “Si sigue la pandemia, ¿cómo va a hacer para hablar de inflación o seguridad en medio de una segunda ola?”, asegura un aliado de Larreta.

En el Zoom del lunes pasado hubo reproches de Larreta por el dardo público de Bullrich a Quirós, quien calificó como un “error” el “vacunatorio vip”.