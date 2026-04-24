Pro cuestionó la decisión de la Casa Rosada de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados

La conducción de Pro cuestionó hoy, a través de un comunicado, la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.

“El periodismo no está para congraciar, está para informar”, expresa el comunicado.

De esa forma, la fuerza liderada por Mauricio Macri trazó diferencias con el Gobierno en la relación con los periodistas.

La decisión de impedir el ingreso de los acreditados se tomó en medio de una fuerte escalada de ataques de Javier Milei contra la prensa, que fueron de la mano del avance de causas judiciales contra funcionarios.

Pro remarcó que la tarea periodística “en democracia” es “indispensable”.

“Garantizar una prensa libre no es una opción: es una obligación de cualquier Gobierno”, remata el comunicado del macrismo, que fue difundido a través de las cuentas del partido en las redes sociales.

El Gobierno argumentó que les quitó el permiso para acceder a los representantes de todos los medios a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, por una grabación en pasillos de la Casa Rosada. La propia normativa interna del Ejecutivo considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación.

Pese a eso, en las últimas horas Milei intensificó sus ataques contra los periodistas en las redes sociales.