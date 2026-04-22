Procesaron a un intendente de la UCR por haber retenido el DNI de 27 personas para impedir que voten

Unas elecciones de resultado muy ajustado en Maipú, distrito de la quinta sección electoral bonaerense, en el año 2019, derivaron en una denuncia por maniobras para manipular el resultado y esa investigación decantó en el procesamiento, siete años después, del intendente municipal, Matías Rappallini, y su exsecretaria de Gobierno, Lorena Otermín, actual intendenta interina en reemplazo de Rappallini, que está de licencia.

El juez federal Alejo Ramos Padilla definió este miércoles el procesamiento del jefe comunal, enrolado en la Unión Cívica Radical, por considerar que, junto a Otermín, “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños y así lograr impedirles ejercer su derecho al voto”.

La causa que derivó en el procesamiento del intendente de Maipú se inició en 2019, en medio de los comicios en los que se impuso por una diferencia de solo 49 votos (4212 contra 4163) a Carlos Coudannes, candidato del Frente de Todos. Se denunció la retención de los documentos de identidad de al menos 27 ciudadanos que habrían sido impedidos de votar, y la posterior entrega de esas identificaciones a cambio de dinero, alimentos u otros bienes.

Los damnificados, según la investigación, fueron mayoritariamente personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente mujeres con hijos a cargo.

El juez, en el mismo fallo, dispuso la falta de mérito para Marcelo Osvaldo Condoleo, que era jefe comunal de la policía en Maipú, y sobreseyó a Federico Rappallini.

El juez Alejo Ramos Padilla tiene a cargo el juzgado con competencia electoral de La Plata

En 2022 y 2023, el juzgado de Ramos Padilla (juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires) dictó los primeros procesamientos contra personas vinculadas a la Municipalidad de Maipú por estos hechos. La Cámara Nacional Electoral consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.

La investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal y, el 25 de abril de 2025, se solicitó la elevación a juicio de imputados que ya estaban procesados. En febrero de 2026, según consignaron desde el juzgado de Ramos Padilla, la fiscalía pidió nuevas declaraciones indagatorias respecto de otros involucrados.

Desde 2024, Rappallini está de licencia como intendente por tiempo indefinido. Solicitó apartarse del cargo para dedicarse a su empresa familiar, la firma de cosméticos Gigot. Otermín asumió en su reemplazo, como intendenta interina. El jefe comunal ganó, en 2023, su tercer mandato consecutivo. Entre 2007 y 2015, gobernó el municipio su hermano, Aníbal Rappallini.