La Justicia electoral ordenó oficializar la lista de Zamora en Tigre y revocó la decisión del PJ bonaerense

El juez federal con competencia en provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla revocó la decisión de la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense que había excluido la lista vinculada al intendente de Tigre, Julio Zamora, y ordenó su oficialización para las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo.

La nómina está encabezada por Mario Alberto Zamora -su hermano- como candidato a presidente del Consejo Distrital del PJ en Tigre. La Junta Electoral había resuelto no oficializarla mediante la Resolución N° 10, al considerar que la lista de congresales provinciales no incluía la totalidad de titulares exigidos al cierre del plazo. Además, en una segunda resolución (N° 46), había rechazado la apelación presentada por la lista al entender que había sido interpuesta fuera del plazo de 24 horas previsto en el reglamento.

En sus fundamentos, Ramos Padilla declaró la “temporaneidad del recurso de apelación”. Explicó que la resolución que excluía la lista fue publicada el jueves 19 de febrero a las 23.30 en el sitio web partidario y que la mesa de entradas de la Junta Electoral funciona “de lunes a viernes de 12 a 17hs.”.

Como no existe modalidad de presentación digital, el magistrado consideró que la apelación presentada el siguiente día hábil debía considerarse válida.

Superado ese punto, el juez analizó el fondo del conflicto. Allí sostuvo que “no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado”, sino de “la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada dentro de dicho plazo”. Según detalló, los tres nombres cuestionados ya figuraban como suplentes en la lista original y fueron reubicados para completar la cantidad de titulares requerida en el distrito.

En ese sentido, afirmó que “no resulta ajustado a derecho privar de su participación electoral a una lista” por “defectos formales que se resuelven con el solo corrimiento de los candidatos”.

En la parte resolutiva, el magistrado ordenó a la Junta Electoral proceder a la inmediata oficialización de la lista de congresales de Tigre, efectuar el corrimiento correspondiente respetando la paridad de género y oficializar también la categoría de consejeros, que no había sido objetada.

Ramos Padilla dejó sin efecto la proclamación de la lista única realizada por la Junta en el distrito y dispuso que se garantice a ambas nóminas la asignación de número y color, así como los plazos para presentar los modelos de boleta y cumplir con los demás requisitos de participación.