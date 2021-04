Protestas: el Gobierno dice que no permitirá que los movimientos “entren en bloque a la Ciudad”

Las distintas marchas donde las organizaciones de izquierda nuclearon a cientos de manifestantes en el centro porteño son un motivo de preocupación para las autoridades debido a que, de acuerdo al decreto vigente para contener la segunda ola de coronavirus, no puede haber reuniones al aire libre donde participen más de 20 personas.

“No vamos a permitir movilizaciones que entren en bloque a la Ciudad”, advirtió el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, quien aseguró que el derecho a la protesta se mantiene vigente, pero le pidió responsabilidad a los líderes de las agrupaciones.

El funcionario aclaró en diálogo con Radio Futurock que la medida ya fue aplicada esta semana, por lo que algunas columnas quedaron al otro lado del Puente Pueyrredón, aunque admitió que eso “tampoco resuelve el problema”.

“La protesta y la Constitución Nacional están vigentes, no hay estado de sitio, lo que no se puede es no cumplir con lo que cumplen los demás ciudadanos, vale para un piquete o para [la presidenta de PRO] Patricia Bullrich en las murallas de Olivos haciendo su grito libertario”, sostuvo Fuks.

El martes, el Polo Obrero, la facción de Barrios de Pie que responde a Silvia Saravia, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otros, encabezaron una movilización al Ministerio de Trabajo para pedir un aumento en el salario mínimo, vital y móvil, que repercute directamente sobre el valor del Salario Social Complementario (SSC), cuyos beneficiarios son mayoría en las columnas de estas marchas.

“Lo que se vio el martes no es lo único que sucede. Durante estos días hubo varias movilizaciones que estaban previstas, que desarrollamos negociaciones en forma preventiva con el Ministerio de Desarrollo Social y otros actores y que pudimos reducir, es un trabajo complicado”, comentó Fuks.

“Algunos de los sectores de izquierda o de las organizaciones sociales no son anticuarentena y entendemos que hay una priorización de las demandas que tiene el sector al que representan, pero estamos en un punto muy alto. Se está planteando la necesidad de vacunación de la gente que está en los merenderos y las organizaciones, eso significa un reconocimiento a que la circulación es muy alta”, cerró el secretario, en cuanto al compromiso del gobierno comandado por Alberto Fernández de inocular a más de 70.000 encargados de comedores y merenderos.

LA NACION