El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves desde Casa Rosada, en la segunda aparición ante la prensa del día, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dará a conocer por la tarde “un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, enmarcado dentro de la consigna que en más de una oportunidad repitió el presidente Javier Milei, “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

“Hoy por la tarde, a las 16.45, la ministra de Seguridad va a dar a conocer el protocolo para el mantenimiento del orden público, ante el corte de vías de circulación, que incluirá sanciones severas a aquellos que impidan la libre circulación: al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, señaló el vocero. La comunicación oficial tuvo lugar luego de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Conferencia de Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

La conferencia, de muy breve duración, tuvo lugar en un contexto en el que varias organizaciones sociales están comenzando a tomar medidas para protestar las directrices del ministro de Economía, Luis Caputo, con respecto a la quita de subsidios en los servicios. Minutos antes de que comience a hablar Adorni, el titular del Frente De Lucha Piquetero, Eduardo Belliboni, solicitó una reunión con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, “para tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad”.

“No hemos recibido los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior y, según el ex secretario Javier García, había sido parte de la transición con su actual gestión y debía haberse empezado a ejecutar esta semana; sin embargo no se ha cumplido. Además nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto, actual los programas potenciar trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a mas de un millones de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario”, acusó el dirigente sindical.

Eduardo Belliboni solicitó una reunión con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES

En tanto, el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), encabezado por el histórico piquetero Raúl Castells, se concentró el martes en la puerta del exministerio de Trabajo –hoy degradado en secretaría- con un reclamo: llevar el salario mínimo vital y móvil a 350 mil pesos, lo que implicaría una suba en los planes sociales atados a esa fórmula. Surgió una novedad de la protesta, la primera en la gestión del nuevo presidente: la avenida Alem al 600 no se bloqueó y los manifestantes, que no superaran el centenar, se desplegaron solo en la vereda, sin cortar la circulación de los autos.

La protesta duró hasta que un incendio en el edificio de al lado de la secretaría de Trabajo obligó a los manifestantes a dejar la zona. Tras el incendio, se desplazaron a las puertas de la Casa Rosada, en Balcarce 50.

“Lo que va en los últimos 30 días los aumentos están entre el 50 y 100%”, señaló Castells frente a la cartera que hoy se encuentra bajo la órbita del nuevo superministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Nosotros pedimos una delegación de 8, ellos plantearon una de tres y nosotros hemos planteado un intermedio de cinco. Ahora nos van a contestar”, precisó el piquetero en alusión a las negociaciones.

Raul Castells encabeza la marcha de MIJD al Ministerio de Trabajo Fabián Marelli

El anuncio de Adorni acompaña también a lo expresado por el nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuando presentó a su nueva cúpula en materia de Seguridad, compuesta por Waldo Wolff y Diego Kravetz: “No tiene que haber niños en las marchas. No hay ninguna razón para que se pongan en peligro las vidas de los menores, exponiéndolos a eventuales episodios de violencia. Se denunciará penalmente a los grupos que lleven a los menores a las marchas”, explicó como una medida para tratar de frenar la cantidad de piquetes en la Ciudad y que muchas organizaciones usan a los niños como escudos para evitar que la fuerza de seguridad porteña reprima y desaloje.

“Es un gesto de compromiso con nuestra Policía para que sepan que no nos corremos de la responsabilidad de dar seguridad y que estamos para acompañarlos en primera persona. Nos hacemos cargo de esa responsabilidad”, agregó. “Empieza una nueva etapa. Son momentos complejos y vamos a involucrarnos más. El cuerpo de Policía tiene que saber que recorremos este camino juntos”, expresó el jefe de Gobierno porteño, quien estuvo acompañado por el ministro Wolff, Kravetz y el comisario Oscar Passi.

La Ciudad presentó a la nueva cúpula de Seguridad. Policía de la Ciudad

Milei había hecho referencia a esta problemática por primera vez en su discurso inaugural afuera del Congreso. Al referirse a la situación social, una vez más se apoyó en el cumplimiento de la ley para advertir que “el que las hace las paga” y que aquellos que protesten cortando una calle, no van a cobrar ni planes sociales ni subsidios. “El que corte, no cobra” señaló, e insistió con la idea de que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. La multitud rugió y aplaudió el anuncio del presidente, que iba leyendo su discurso, pausado, pero se retuvo en este punto. Aseguró que no se iba a “dejar extorsionar por quienes utilizan a los que menos tienen para enriquecerse a ellos mismos”.

