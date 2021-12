Provincia: Nicolás Kreplak aseguró que hay 6 veces más contagios de Covid en los sectores de mayores ingresos y planteó una posible causa

En medio del repunte de casos de coronavirus que se registra en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires los sectores de mayores ingresos son los más afectados, con un nivel de infecciones seis veces mayor a aquellos de menos, de acuerdo a lo que expresó hoy el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El funcionario incluso deslizó una causa a la que puede vincularse ese dato: la cantidad de encuentros de fin de año. Además, señaló que la variante delta es la que detonó esta ola de infecciones.

“Tenemos un equipo del ministerio que trabaja en análisis de datos e inteligencia artificial. Si dividimos a la población en niveles socioeconómicos, los más elevados económicamente tienen una diferencia seis veces superior en contagios con los niveles inferiores”, planteó Kreplak en El Destape Radio y agregó: “Se está viendo en los sectores de la economía que tienen mayor cantidad de ingresos, pasó lo mismo el verano pasado”.

Entonces, explicó por qué las despedidas típicas de diciembre pueden relacionarse a esa sectorización. “Se me ocurre que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tiene cada sector. Todos esos encuentros tienen un costo, me imagino que puede tener que ver con esas condiciones”, planteó en primer término el ministro, quien también dijo: “O quizás a que se hagan más en lugares cerrados. Se ha bajado la guardia, pero hay que volver a los lugares abiertos”.

Luego de asegurar que el aumento en el número de casos de coronavirus “es preocupante”, Kreplak explicó que se relacionan con la variante delta y mencionó una vez más que los mítines de diciembre no colaboran. “Estamos con la guardia bastante baja en términos de cuidado y con una variante muy contagiosa. Está habiendo un rebrote de casos que por ahora no tiene impacto significativo en materia de internaciones y de fallecimientos, pero que podría tenerlo en pocos días. No simétricamente con el aumento de casos, pero podría tenerlo”, expresó el ministro del elenco de Axel Kicillof, que pidió sostener las precauciones y vacunarse.

Al respecto de esto último, puntualizó en que en la Provincia hay 14,7 millones de personas ya inoculadas con la primera dosis y que son 12,5 millones las que se dieron la segunda. Entonces, detalló: “Hay dos millones de personas que se han dado la primera y no la segunda, y es gente que no es antivacunas. Es gente que no completó el esquema de vacunación, que está desprotegida. Si logramos que ese porcentaje llegue, la Argentina pasa a ser probablemente el país del mundo más protegido en vacunación. No estamos buscando una quimera, tenemos que hacer el esfuerzo para darle el empujoncito a quien no terminó el esquema”.

El ministro descartó nuevas restricciones en el corto plazo

Pese al panorama de incremento en los contagios, Kreplak señaló que “hay muchos casos intermedios” antes de aplicar nuevas medidas restrictivas para la población. “No veo que en el futuro corto tengamos restricciones más que pautas de cuidado como la vacunación”, sostuvo. No obstante, sí remarcó que podría afectar al diseño del sistema de salud, que ahora está volcado a la atención de otras patologías.

“El sistema de salud en términos generales se encuentra sobrecargado sin Covid, hay muchas otras cosas que hoy están haciéndose, si bien las camas de Terapia Intensiva no están ocupadas. El aumento de la demanda de Covid ya empieza a tener impacto sobre el servicio de salud y eso puede que no genere un impacto sobre la vida personal en restricciones, pero en poco tiempo tendremos que volver a pedir restricciones en materia de reordenar el sistema de salud para que atienda esta cantidad de casos”, adelantó.