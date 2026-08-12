Prueba para el Gobierno: los jueces Yadarola y Bertuzzi defienden en el Senado sus nominaciones para un tribunal penal estratégico

Todas las miradas políticas estarán puestas este miércoles en la Comisión de Acuerdos y, más precisamente, en la presentación en audiencia pública de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, que concurrirán al Senado este miércoles a las 11 a defender sus nominaciones como jueces de la Cámara Federal porteña, cargos para los que fueron impulsados por el presidente Javier Milei a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La importancia de estas designaciones radica en el hecho de que en el caso de obtener el acuerdo del Senado, ambos jueces se convertirán en miembros de un tribunal penal clave, ya que tiene la misión de revisar todas las decisiones adoptadas por los jueces federales con asiento en Comodoro Py.

En otras palabras, las presencias de Yadarola y Bertuzzi en la Cámara de Federal serán estratégicas para un Gobierno que tiene a sus principales figuras, el Presidente y su hermana Karina Milei, involucrado en causas en las que se investigan maniobras de corrupción como los casos Andis, $LIBRA y denuncias por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Todo indica que sus nominaciones pasarán el filtro de la Comisión de Acuerdos sin problemas, como ha ocurrido con la gran mayoría de los más de 110 pliegos remitidos este año por el Poder Ejecutivo para completar las más de 300 vacantes que se habían acumulado en los últimos cuatro años.

En realidad, Bertuzzi ya es miembro de la Cámara Federal, donde fue trasladado en 2018 por decreto del entonces presidente Mauricio Macri. Por este motivo, el juez se ganó el rechazo del kirchnerismo, que siempre lo acusó de formar parte de la supuesta guerra judicial del macrismo contra la expresidenta presa por corrupción, Cristina Kirchner.

Por su parte, Yadarola es juez en el fuero penal económico y en su despacho tiene causas importantes, como la que investiga la falta de control aduanero en la llegada al país de un avión privado atribuido al empresario Leonardo Scaturicce, conocido por sus vínculos con el gobierno libertario, más precisamente con el asesor presidencial Santiago Caputo.

También es cuestionado por haber formado parte del grupo de jueces que participó del viaje a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, junto a Mahiques y directivos del Grupo Clarín, otro hecho que kirchnerismo utiliza como ariete para denunciar la connivencia de referentes del Poder Judicial con el expresidente Macri.

Ambos pliegos se encuentran impugnados por el juez del Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal Germán Castelli, también trasladado de juzgado por decreto de Macri, que junto a Bertuzzi concurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revertir el fallo de la Corte que ordenó concursar los cargos que habían sido ocupados por un traslado.

A la audiencia pública, la sexta en lo que va del año, también está previsto que concurran una decena de postulantes a ocupar juzgados, fiscalías y defensorías públicas.

La lista de este miércoles la integran: