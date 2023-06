Pullaro le respondió a Losada y recrudece la interna opositora para las elecciones en Santa Fe

escuchar

El precandidato a gobernador santafesino Maximiliano Pullaro respondió hoy a las acusaciones que Carolina Rosada, su rival en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe -que reúne a la UCR, al Pro y al Partido Socialista-, hizo hace unos días contra él cuando dijo: ”Aparece acomodando policías que luego terminaron presos por narcotráfico”. Esta mañana, el exministro de Seguridad provincial dijo en declaraciones radiales: “Si Losada cruza la línea y me incrimina, la voy a denunciar”.

El diputado provincial habló este domingo en FM Milenium y ante la consulta por la escalada del fuego amigo en el frente opositor se refirió específicamente a la actitud de la senadora Nacional por Santa Fe. “Me sorprende lo que dijo Losada, porque hace un año hablaba de mi gestión [como ministro de Seguridad] y contaba cómo yo había desmantelado a los criminales y depurado la provincia de Santa Fe. No todo vale en una cuestión preelectoral, en momentos donde deberíamos focalizarnos en nuestro adversario, que es el kirchnerismo”.

Luego, cuando fue consultado sobre cómo se puede hacer campaña en términos tan duros, en una provincia preocupada por el seguridad y el narcotráfico, el precandidato a gobernador señaló que eso a él no lo afecta porque “la gente me conoce muy bien. Sabe que fui el ministro que apresó a bandas con mucha impunidad, como los Monos”. De inmediato, Pullaro añadió: “La gente sabe que tengo una vida normal”.

Más adelante, otra vez en referencia a las declaraciones de Losada, el precandidato de origen radical a señaló: “Losada tampoco cruza la línea. Ella dice que tengo que explicar la vinculación de policías que terminaron presos por narcotráfico. Pero si Losada cruza la línea y me incrimina, la voy a denunciar. No voy a permitir que se vulnere mi honor”.

Ante la pregunta de si había llamado a Losada, el exfuncionario provincial respondió: “No. Me duele obviamente porque es una persona que cuando me faltó el 0,7 por ciento para ganarle la interna [para senadora] me pidió que la acompañara y yo la acompañé. Me duele que dos años después, porque la tengo enfrente, salga con ese tipo de acusaciones. Eso no está bien”.

Luego, el legislador provincial señaló que no era amigo de Losada, pero añadió: “Tuve mucha lealtad y trabajé para que ella gane”. Y agregó: “Es más fácil entrar en el barro que decir qué vas a hacer, cómo y con quién”-

Pullaro también se refirió al gobernador Omar Perotti: “Es un kirchnerista asintomático. No parece, por sus formas, pero acompañó todas las políticas que llevó el kirchnerismo en el orden nacional. Todas políticas que perjudicaron a la provincia de Santa Fe”.

Ante la consulta de si estas internas opositoras no fortalecen las posiciones del oficialismo de cara a las próximas elecciones, Pullaro estuvo de acuerdo, pero señaló que él no habla mal de sus contrincantes internos y explicó: “El objetivo es la unidad y no darle ventaja al kirchnerismo en ningún momento. Si no, se termina haciendo el juego a un modelo que está agotado en Santa Fe y en la República Argentina”.

“El oficialismo no tiene posibilidad, salvo que nosotros nos encarguemos de hacerle el juego y logremos que terminen reordenándose”, concluyó el precandidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe.

LA NACION