Punto por punto: así es el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina

Los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos formalizaron el jueves 13 de noviembre un marco para un nuevo acuerdo comercial que profundiza la cooperación bilateral. El anuncio, realizado por la Casa Blanca, detalla una serie de compromisos en áreas clave como aranceles, propiedad intelectual y acceso a mercados, y se enmarca en la alianza estratégica entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

Cuáles son los ejes centrales del entendimiento

El nuevo marco de cooperación comercial y de inversión abarca una amplia gama de sectores con el objetivo de reconfigurar el panorama económico entre los dos países. Los lineamientos principales del pacto, que buscan impulsar el crecimiento y la transparencia, se centran en los siguientes puntos:

Reducción de aranceles : se establece un sistema de rebajas para industrias y productos considerados clave.

: se establece un sistema de rebajas para industrias y productos considerados clave. Eliminación de barreras no arancelarias : el país se compromete a desmantelar restricciones como las licencias de importación.

: el país se compromete a desmantelar restricciones como las licencias de importación. Propiedad intelectual : se fortalecerá la protección y la aplicación de la ley contra la piratería y la falsificación.

: se fortalecerá la protección y la aplicación de la ley contra la piratería y la falsificación. Acceso a mercados agrícolas : se simplifican procesos y se abren nuevos rubros para el intercambio de productos del sector.

: se simplifican procesos y se abren nuevos rubros para el intercambio de productos del sector. Alineación de estándares : se buscará la armonización de normas y regulaciones para facilitar el comercio.

: se buscará la armonización de normas y regulaciones para facilitar el comercio. Seguridad económica: ambos países cooperarán para combatir prácticas no mercantiles de terceros.

Argentina otorgará acceso preferencial a bienes estadounidenses como medicamentos, productos químicos y maquinaria Presidencia

Reducción de aranceles y apertura de mercados

Uno de los pilares del pacto es la apertura recíproca de mercados para una serie de productos considerados fundamentales. Argentina otorgará acceso preferencial a bienes estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, artículos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos automotores. Por su parte, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio y sobre artículos no patentados para uso farmacéutico.

El país se comprometió a desmantelar barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, como las licencias de importación. El texto del acuerdo especifica que Argentina eliminará progresivamente el impuesto estadístico para los productos estadounidenses y no requerirá formalidades consulares para las exportaciones provenientes de ese país.

Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y artículos no patentados para uso farmacéutico Luis M. Alvarez - FR596 AP

Propiedad intelectual y comercio digital

En materia de protección de propiedad intelectual, Argentina asumió el compromiso de reforzar la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, con un foco especial en el entorno digital. El país trabajará para armonizar su régimen normativo con los estándares internacionales y abordará desafíos estructurales citados en el informe especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

El pacto también incorpora un capítulo sobre comercio digital. Argentina reconocerá a Estados Unidos como una jurisdicción adecuada para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales. Además, se comprometió a no discriminar los servicios o productos digitales de origen estadounidense y a validar las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley norteamericana.

El país se comprometió a eliminar progresivamente el impuesto estadístico para los productos estadounidenses MECON

Qué cambia para el sector agropecuario

El sector agrícola tiene un apartado específico con importantes definiciones. Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense y se comprometió a permitir el acceso de aves de corral de ese país en el plazo de un año. El Gobierno argentino también acordó no restringir el acceso a productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.

El acuerdo simplificará los procesos de registro para la importación de carne de res, sus derivados, vísceras y productos porcinos de origen estadounidense. Tampoco exigirá el registro de instalaciones para la importación de productos lácteos. Ambos países colaborarán para abordar las barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos. En un punto de interés mutuo, se mejorarán las condiciones bilaterales para el acceso de carne vacuna a ambos mercados.

Ambas naciones cooperarán para estabilizar el comercio de soja Frendt

Compromisos en materia laboral y ambiental

En el ámbito laboral, Argentina adoptará la prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. El país también reforzará la aplicación de su legislación laboral vigente como parte del nuevo marco de cooperación.

Respecto al medio ambiente, el Gobierno argentino se comprometió a tomar medidas para combatir la tala ilegal y a fomentar una economía más eficaz en el uso de recursos, incluidos los minerales críticos. A su vez, aplicará plenamente las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ambas naciones cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos LUIS ROBAYO - AFP

Alineamiento en seguridad económica

Estados Unidos y Argentina intensificarán su cooperación para combatir políticas y prácticas no mercantiles de terceros países. Los dos gobiernos se comprometieron a armonizar sus enfoques en áreas sensibles como el control de exportaciones, la seguridad de las inversiones y la evasión de aranceles.

Como parte del acuerdo, Argentina abordará eventuales distorsiones en el comercio bilateral ocasionadas por empresas estatales. También tratará las subvenciones industriales que puedan tener un impacto negativo en la relación comercial. En otro punto, ambas naciones cooperarán para facilitar la inversión en minerales críticos y para estabilizar el comercio mundial de soja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.