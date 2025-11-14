LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoLUIS ROBAYO - AFP

El anuncio desató la euforia en el oficialismo y dudas en la oposición

El anuncio de un acuerdo de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina desató euforia en las filas de La Libertad Avanza y cuestionamientos en la oposición.

Los libertarios celebraron el entendimiento como un ejemplo de inserción en el “mundo libre”, mientras que en sectores de la oposición se advirtió sobre posibles perjuicios sobre la economía local y se plantearon condiciones perjudiciales para la Argentina como base del pacto.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Pichetto presentará un proyecto de ley para ponerles un arancel del 30% a las plataformas chinas
    1

    Pichetto presentó un proyecto de ley para ponerles un arancel del 30% a las plataformas chinas

  2. Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”
    2

    Diego Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”

  3. Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana
    3

    Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

  4. Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso y la necesidad de generar consensos
    4

    Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”

Cargando banners ...