Déficit durante 7 de los 12 meses del año 2023, gastos por más de 3000 millones de pesos en publicidad , universalización indiscriminada del Programa Alimentar, ventas de recetas truchas, hackeo del sistema informático, médicos que recetaban en zonas geográficas que no eran las suyas y dictando prestaciones que los afiliados no siempre necesitaban. Estas son sólo algunas de las denuncias que el gobierno de Javier Milei lanzó sobre la gestión del PAMI bajo la conducción de La Cámpora. Los datos surgen de un relevamiento que se inició en el organismo en diciembre pasado y que aún no concluyó.

Al caer la tarde, la titular del PAMI durante la gestión de Alberto Fernández y actual diputada nacional, Luana Volnovich, negó la veracidad de las cifras dadas a conocer por el gobierno libertario y afirmó que los cuatro años de su gestión en la entidad “fueron superavitarios”. La dirigente de La Cámpora advirtió que la denuncia es “puro cuento” y se preguntó si lo que busca la Casa Rosada es “justificar el ajuste que preparan”.

La respuesta de Volnovich llegó a través de su cuenta de Instagram: “Hoy el Gobierno lanzó ataques a nuestra gestión en PAMI. Puro cuento . Los cuatro años fueron superavitarios. Todos los balances de sumas y saldos correspondientes a nuestra gestión fueron presentados en la AGN. Es más, el 10 de diciembre último dejamos casi 300 mil millones [de pesos], que ahorramos durante nuestra gestión , en un plazo fijo y en el fondo de inversión del Banco Nación. Tanto la AGN como el Banco Nación pueden dar cuenta de eso . Nuestra administración tuvo dos pilares: superávit y ahorros”.

Acto seguido, señaló que, además de la administración, las obras sociales son evaluadas por las prestaciones que cubren. En ese marco, destacó el programa de medicamentos gratis, los “casi 60 millones de turnos en 2023 a través de la Libertad de Elegir, reemplazando el nefasto y turbio sistema capitado del macrismo” y la digitalización de las recetas, “fuente de históricos fraudes en la obra social”, entre otros puntos. Entonces, apuntó a la administración libertaria: “Si tuvimos superávit, ahorros, más y mejores prestaciones, la pregunta es: ¿Por qué miente el Gobierno? ¿Por qué gasta plata y tiempo en operaciones? ¿Será que están tratando de justificar el ajuste que preparan? ¿Será que quieren recortar medicamentos y prestaciones?”.

En la mañana de este lunes, la administración libertaria había advertido por una situación crítica en la obra social. “PAMI es un paciente que está en una situación crítica”, dijo el director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo. En el organismo asistencial se habla de una “estafa multimillonaria” cuyo monto va creciendo a medida que se descubren nuevas irregularidades. Desde el Gobierno insisten en que el relevamiento no está cerrado y bajo la lupa están desde exautoridades hasta prestadores. “Proceso que se releva, proceso que arroja inconsistencias”, resumieron fuentes libertarias para detallar el estado de situación. En base al resultado total serán los pasos a seguir, explican.

A la par de los datos obtenidos en el relevamiento dado a conocer este lunes por fuentes libertarias, la dirección ejecutiva de PAMI también recortó 90.000 millones de pesos en gastos políticos. Así lo aseguraron desde el gobierno de Milei, donde detallaron que se “eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones locales” . Según agregaron, “esto evitó una debacle financiera en mayo”, aunque advirtieron que la “crisis continúa y es de extrema gravedad”.

La información oficial da cuenta de un “organismo mal administrado históricamente”, que a marzo de 2023 “registró un déficit de 6000 millones de pesos y en mayo volvió a registrar déficit por otros 6000 millones de pesos”, para advertir que “desde el mes de septiembre [de 2023] el déficit del organismo se multiplicó por ocho, llegando a los 51.000 millones de pesos”. Concluyeron remarcando que “en el último trimestre el déficit fue de 200.000 millones de pesos” .

Durante ese período, al igual que durante toda la gestión de Alberto Fernández, el organismo estuvo en manos de La Cámpora, con Volnovich, hoy diputada, y su pareja, Martín Rodríguez, como primera y segundo al mando de la institución. Ambos fueron noticia en enero de 2022 cuando, en plena escasez de dólares, fueron descubiertos en el caribe mexicano, a pesar de un pedido de Fernández para que los funcionarios vacacionaran en el país.

De acuerdo a la información difundida hoy, la tendencia deficitaria en el PAMI “se incrementó conforme avanzó el año y la campaña presidencial de Sergio Massa. De hecho, en noviembre, el déficit fue de 92.000 millones de pesos”.

Respecto de los gastos en publicidad, desde el Gobierno señalaron que los 3000 millones de pesos identificados “equivalen a un año entero de tiras reactivas para todo el padrón de afiliados con diabetes”. En tanto que sobre la “universalización indiscriminada del Programa Alimentar” aseguraron que “cuadruplicó el gasto en detrimento de quienes más lo necesitan y de la sostenibilidad del programa”.

Además del déficit, de acuerdo a un relevamiento hecho por las nuevas autoridades, “también se evidenció la venta de recetas truchas por parte de algunos profesionales que se aprovechaban de la falta de rigurosidad del sistema” . En ese sentido, indicaron que “cada receta trucha que se emitió es un medicamento que no llegó a un afiliado”. Otra de las acusaciones apuntó a médicos recetando en zonas geográficas que no les correspondían e incluso dictando prestaciones que el afiliado no necesariamente necesitaba.

Las fuentes gubernamentales agregaron que PAMI también sufrió un hackeo del sistema informático que “dejó servida en bandeja una base de datos personales de más de cinco millones de afiliados. Datos de jubilados que, por supuesto, quedaron a merced de ser víctimas de estafas telefónicas”. Y recalcaron que “si este esquema de despilfarro continuaba vigente, el PAMI iba a estar al borde del abismo en mayo”. Resaltaron que pese a los recortes practicados, la “situación sigue siendo crítica”.