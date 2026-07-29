¿Qué chances tiene en la ONU? Claves de la nueva estrategia de Cristina Kirchner
Cristina Kirchner hizo pública hoy su nueva estrategia para revertir la condena firme que la tiene presa en su departamento y que la inhabilitó a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos. Explorará un camino sin precedentes: una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Si consigue un pronunciamiento favorable, ¿cómo impactará en la justicia argentina? ¿podrá forzar a la Corte a dejar sin efecto su condena? Estas son algunas claves para entender lo que puede pasar.
-¿En qué situación judicial está hoy Cristina Kirchner?
¿Qué pedirá en el Comité de DDHH de la ONU?
Si ya no quedan instancias pendientes, ¿por qué vía procesal pretende que la Corte reabra el caso?
¿Una eventual decisión favorable a Cristina Kirchner obligaría a la Corte a revisar su condena?
¿Qué antecedentes hay de una revisión como la que pretende la defensa de Cristina Kirchner?
¿En cuánto tiempo podrían resolverse estos planteos?
¿Por qué no recurrió Cristina Kirchner al sistema interamericano?
¿Hay alguna otra forma en la que podría quedar sin efecto la condena de Cristina Kirchner?
-¿En qué situación judicial está hoy Cristina Kirchner?
Fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena está firme. El año pasado se agotaron todos los recursos cuando la Corte rechazó la última queja de la defensa.
¿Qué pedirá en el Comité de DDHH de la ONU?
Sus abogados anunciaron que planteará tres medidas cautelares y una presentación de fondo contra la condena. Las medidas cautelares pretenden revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cambiar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte (con el argumento de que no puede tener solo tres jueces), explicaron hoy los abogados de la expresidenta.
Si ya no quedan instancias pendientes, ¿por qué vía procesal pretende que la Corte reabra el caso?
Carlos Beraldi, el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en el caso Vialidad, dijo hoy que el agotamiento de las instancias nacionales “permite ahora que la condena sea discutida en el orden internacional”. Explicó que invocarán el artículo 366 inc. F de la ley 27063. Ese artículo del nuevo Código Procesal Penal dice: “La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor del condenado, por los motivos siguientes: (...) Se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”. Un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas encuadra en este último supuesto.
¿Una eventual decisión favorable a Cristina Kirchner obligaría a la Corte a revisar su condena?
Será decisión de la Corte. No hay antecedentes similares. La Corte sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la expresidenta decidió no ir por el camino del sistema interamericano. Según los defensores de Cristina Kirchner, las decisiones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes por los compromisos que asumió la Argentina con la ONU, pero la Corte argentina nunca declaró tal cosa. “Aunque lo que emita se llame dictamen, es una decisión que debe respetar el Estado argentino”, dijo Beraldi. Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, eso no está tan claro: “Hay que ver qué dice la Corte. Sí reconoce la obligatoriedad de la Corte Interamericana, pero esto es un comité. No es un órgano jurisdiccional”. Manili recordó que la Corte argentina consideró vinculantes algunos dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos.
¿Qué antecedentes hay de una revisión como la que pretende la defensa de Cristina Kirchner?
Fuera de la Argentina, los abogados de la expresidenta citan, como el caso más parecido, el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que también se presentó ante este Comité. Lula logró una decisión favorable, pero cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil, admitió el abogado Rafael Valim, que participó de aquella defensa y hoy se sumó a la de Cristina Kirchner.
¿En cuánto tiempo podrían resolverse estos planteos?
No hay un plazo. Los abogados de Cristina Kirchner dijeron que las cautelares pueden salir “en cuestión de meses” y que la cuestión de fondo “puede tardar años”. En cuanto a la cuestión de fondo, si prospera, el Estado Argentino tendrá seis meses para responder una eventual consulta del Comité.
¿Por qué no recurrió Cristina Kirchner al sistema interamericano?
Es una duda central, dado que el camino en el sistema interamericano está mucho más explorado y allí podría haber obtenido una sentencia que la Corte argentina reconoce como obligatoria. Según el abogado Valim, porque el acceso al Comité “es directo” y podrían conseguir una decisión más rápida.
¿Hay alguna otra forma en la que podría quedar sin efecto la condena de Cristina Kirchner?
Sí, el camino constitucional posible podría ser un indulto presidencial.