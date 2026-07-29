Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión diplomática y los preparativos de la cadena nacional
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (3)
A qué hora es la cadena nacional de Milei el jueves
El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para anunciar una de las iniciativas más relevantes de su gestión. Este jueves 30 de julio, a las 20 horas, el mandatario presentará oficialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que el Gobierno considera clave para consolidar su programa económico.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el mensaje será grabado previamente y estará destinado a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.
Milei dijo que le hicieron siete intentos de juicio político en un año: “Sembraban el terror en las calles”
El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición y la acusó de haber motivado siete intentos de juicio político en su contra y haber intentado un golpe de Estado contra su gobierno. Consideró que se trataron de proyectos de ley “destinados a romper el equilibrio fiscal”. Las declaraciones del jefe de Estado se dieron durante su discurso en la Universidad San Martín de Porres de Perú, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.
“Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles”, marcó el mandatario durante su disertación en la universidad, a la que asistió tras acudir a la asunción de Keiko Fujimori.
Pichetto aprovechó la visita de Georgieva para criticar al gobierno de Milei: “Menos mal que la llevaron en helicóptero”
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aprovechó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta, en Neuquén, para cuestionar al gobierno de Javier Milei. Con ese objetivo, el legislador compartió un video de la ruta 151, uno de los principales corredores utilizados por la actividad petrolera, y contrastó su deterioro con la intención oficial de exhibir el potencial energético del país.
“Menos mal que a Kristalina Georgieva la llevaron en helicóptero a Vaca Muerta”, ironizó en su cuenta de X.
Un presidente con el método del escrache
Nada podría ser como parece. Un alto funcionario del Gobierno aseguraba ayer que el alboroto de Javier Milei en Brasil, durante el furioso fin de semana último, fue una sobreactuación del presidente argentino por una sugerencia de Donald Trump para que ayude a la familia Bolsonaro en el país vecino y perjudique al actual mandatario brasileño Lula da Silva. Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro el próximo 4 de octubre; este Bolsonaro es hijo del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 27 años de cárcel por el delito de liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023 para impedir que Lula asumiera la presidencia. Pero ningún funcionario del Gobierno dice saber si Trump le pidió tanto a Milei o si este decidió por su cuenta llegar hasta donde ningún otro presidente argentino había llegado en sus controversias internacionales.
En ese mismo fin de semana, Milei vio desde un stand de la Exposición Rural a José Ignacio de Mendiguren y le gritó, desaforado, “ladrón”. De Mendiguren fue un mal ministro de Duhalde y, más tarde, se camufló como presidente de la Unión Industrial cuando ya tenía el corazón cooptado por el peronismo massista. Con todo, un presidente de la Nación que se precie no puede imitar los modos del escrache que inauguraron aquí Quebracho y La Cámpora.
El vice de Lula calificó como “lamentables” los insultos de Milei y consideró que perjudican a la Argentina
Luego de las críticas que el presidente Javier Milei le propinara a su par Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en las elecciones de ese país, el vicepresidente Gerardo Alckmin calificó esos dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó Alckmin ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Más cambios en el Gobierno: Santilli echó a Darío Genua de la secretaría de Innovación
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, echó este martes a Darío Genua, quien oficiaba como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
El funcionario saliente respondía al estratega Santiago Caputo, pero tenía diferencias de larga data con Santilli, que apenas puso un pie en la Jefatura de Gabinete comunicó que quería ubicar otro nombre al frente del área.
Milei asistió a la jura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú y no tuvo contacto con la delegación de Brasil
Con el conflicto diplomático con Brasil en lo más alto de la agenda, el presidente Javier Milei viajó por unas horas a Lima, Perú, y asistió hoy a la jura como presidenta de Keiko Fujimori, una nueva aliada ideológica en la región.
Sin el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Lima -delegó la representación en su canciller Mauro Vieira-, el Presidente compartió, en la Torre Tagle (la Cancillería peruana) y antes de la jura, un encuentro a solas con la flamante presidenta, al igual que los otros mandatarios que llegaron a su jura.
- 1
Sin reconciliarse, los Rodríguez Saá buscan volver a competir para gobernar San Luis
- 2
Andrés Malamud analizó las tensiones con Brasil: “Milei está tratando de demostrar que la diplomacia no sirve para nada”
- 3
ATE convocó a un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto
- 4
Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”