Qué dicen las nubes de palabras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Según un reciente estudio de opinión, la palabra más utilizada para definir al presidente Alberto Fernández es “títere”. Así se desprende del último estudio de opinión realizado por la consultora Giacobbe y Asociados. En cambio, el término que más caracteriza a la vicepresidenta es “corrupta”.

“Las palabras más recurrentes para definir a Cristina Fernández de Kirchner son corrupta, ladrona, chorra, delincuenta. Es una nube bastante homogénea”, consideró Giacobbe al presentar los estudios en el programa Mesa Chica de LN+, conducido por José Del Rio.

Nube de palabras de Cristina Kirchner. Fuente: Giacobbe y Asociados LN+

El especialista señaló que, en segundo término, aparecen los términos “líder” o " estadista” que se corresponde con aquellos que destacan su figura y que pertenecen al grupo “de menos del 30% que tiene una imagen positiva de ella”.

Sobre la metodología, Giacobbe aclaró que se les pide a los encuestados que “defina en una palabra” a los dirigentes. “Le damos un espacio en blanco y la gente escribe lo que quiere”, ahondó.

En tanto, el consultor sostuvo que la nube de palabras vinculada a Alberto Fernández es “más dispersa y diversa”, aunque también tiene “imputaciones” como en el caso de Cristina Kirchner. “Se utiliza títere, inútil, y mentiroso, en particular”, apuntó.

En ese sentido, Giaccobe analizó: “Corrupto no está [en el caso de Alberto Fernández]. Ahora, en [la nube de] Cristina Kirchner no está ni títere, ni inútil ni mentirosa”. Y precisó que “no es lo mismo” ser tildado de “malo” que de no cumplir con la función.

Nube de palabras de Alberto Fernández. Fuente: Giacobbe y Asociados LN+ Captura TV

En el caso de la figura presidencial, Giacobbe sostuvo que la palabra “títere” proviene de su relación con la vicepresidenta, mientras que “inútil” está vinculada a que la sociedad no lo considera “una herramienta útil para solucionar los problemas que la angustian”.

En tanto, reparó también en el concepto de mentiroso. “Viene de la parte del público que creyó que podía ser un hombre moderado, peronista, un hombre de corte liberal”, explicó.

En ese sentido, consignó: “Alberto y Cristina nos dan la misma nube de palabras que la diferencia entre [Hugo] Chávez y [Nicolás] Maduro, cuando hemos medido a Venezuela”.

Empate en la recuperación económica

Tambié presente en el piso de LN+, el director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, dio cuenta de un sondeo que expone otro aspecto de la grieta en el país. La pregunta sobre cuál es el sector político más preparado para reactivar la economía arrojó un empate entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en la provincia de Buenos aires.

Según el trabajo, un 34% opina que Juntos por el Cambio es el sector más preparado para recuperar la economía en una situación de pospandemia. En tanto, un 33% eligió al Frente de Todos. A su vez, un 26% evitó definirse por alguno de los dos espacios, mientras que un 7% quedó encasillado bajo el “No sabe/no contesta”.

“Por primera vez Juntos aparece por encima del Frente de Todos”, expuso Nejamkis. El consultor señaló que esa respuesta choca con “el principal atributo que tiene en el peronismo, especialmente en la provincia, que es el de fuerza política preparada para gobernar”.

Qué sector es el más preparado para reactivar la economía. Fuente: Opina Argentina - datos en la PBA LN+ Captura de TV

Asimismo, identificó otros dos datos. “El primero es que Juntos muy rápidamente se recupera del final del gobierno de Mauricio Macri, que fue muy duro para esa fuerza política. Y aparece como una fuerza muy competitiva” señaló.

Por otro lado, indicó que el otro punto es que hay un tercio de la población que “ya no cree en las fuerzas políticas principales”. “Es el 26% [que no elige a ninguno] más el 7% [que evita responder], que se muestran escépticos frente a las dos principales coaliciones que dominaron que dominaron la política argentina en los últimos diez años”, añadió. Y señaló que es una oportunidad para sectores emergentes como el movimiento liberal.