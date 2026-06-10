La reacción de Caparrós a la adhesión de Adorni a la ley de Inocencia Fiscal: “Acá hace falta una buena grieta”

El escritor Martín Caparrós se hizo eco este miércoles de la decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de solicitar su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la ley de Inocencia Fiscal, en medio de la investigación en curso por su incremento patrimonial, y pidió una “buena grieta” con los sectores que acompañan al Gobierno.

“Señoras, señores, ¿en serio son tan corruptos o tan giles como para votar a un gobierno que inventa una ley para que sus funcionarios ni siquiera paguen impuestos por lo que roban? No en mi nombre, dicen por ahí. Acá hace falta una buena grieta”, expresó.

El posteo de Caparrón, al hacerse eco de la nota de LA NACION

Adorni solicitó el martes último su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la ley de Inocencia Fiscal, según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cotejó LA NACION.

La solicitud fue presentada apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, también se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria.

Ambos movimientos configuran una estrategia convergente dentro del mismo núcleo familiar en un contexto de creciente escrutinio público sobre la situación patrimonial del funcionario.

El trámite

De acuerdo con la constancia de inscripción obtenida por este medio, Adorni requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025.

El proyecto de ley de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno propone una reconfiguración profunda del sistema impositivo (Foto: Redes Sociales)

El documento también indica que el funcionario ya se encontraba inscripto previamente en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, lo que plantea interrogantes sobre las razones que motivaron esta solicitud tardía de cambio de régimen.

Otros funcionarios

Adorni no fue el único. También hay otros funcionarios del Gobierno inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias, una ley que partió de la gestión libertaria y que obtuvo aval del Congreso durante el verano de este año.

En la lista figuran el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger encabezaron una reunión de trabajo junto a sus equipos. Presidencia

También se había inscripto en el Régimen Simplificado el exdiputado nacional José Luis Espert, que había solicitado el alta el 9 de junio.

Habitual polemista, Caparrós suele expresar sus críticas contra el Gobierno en las redes sociales, y en más de una oportunidad se cruzó con referentes libertarios e influencers para cuestionar los modos del presidente Javier Milei y las políticas de la administración libertaria.