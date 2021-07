Qué dijo Carolina Castro sobre el pasado de Florencio Randazzo como ministro del kirchnerismo

Esta mañana Carolina Castro, la miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y precandidata a diputada nacional por el bloque Vamos con Vos, se refirió al pasado de Florencio Randazzo como ministro del Interior y de Transporte (2007-2015) de Cristina Kirchner y aseguró que si bien no se refleja dentro de ese bloque, no puede criticar su gestión porque fue correcta.

“Es una pregunta válida la de su pasado. Yo lo conozco desde hace unos meses de forma más personal y puedo evaluar lo que hizo mientras fue ministro en base a su gestión, que fue moderna, trajo cosas como la tarjeta SUBE. Aquello que le tocó lo gestionó muy bien”, afirmó en diálogo con radio Mitre.

Castro, quien junto a su madre dirige la autopartista Industrias Guidi, también se refirió a las propuestas que preparan desde el espacio y dijo que la razón por la que se sumó fue la mirada principal: transformar la Argentina de forma eficiente y moderna. “Me interesó su mirada pragmática, eso me parece algo muy bueno”.

“Hoy no tenemos un buen sistema de salud, no tenemos seguridad, no tenemos educación y el 36 por ciento de los alumnos va a escuelas privadas. La educación debe ser declarada servicio esencial”, indicó asimismo sobre los problemas principales que afectan al país y añadió: “Se deben construir acuerdos. La razón por la que la Argentina no crece es porque no tiene acuerdos respecto de los rumbos y discute una y otra vez los mismos temas. El acuerdo debe ser del conjunto de la sociedad: sindicatos, empresas, políticos”.

Además, en relación a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, por la que ya fallecieron más de 100.000 argentinos, aseguró que “más allá de lo que perdieron su trabajo por el brote, que son muchos, la Argentina no crea empleos desde hace años y todos los años ingresan jóvenes al mercado”, quienes no encuentran oportunidades.

“Si gestionamos mejor el Estado, vamos a estar mejor. Estamos construyendo este espacio y es bueno que exista como opción”, aseveró Castro, quien también fue subsecretaria PyME durante la gestión de Francisco Cabrera como ministro de Producción del gobierno de Mauricio Macri.

“Hay que mostrar que podemos ser un país de reglas claras, con horizonte, con un plan. Me entristece que los dueños de las empresas quieran vender, se necesita certidumbre. Hay que ir hacia confianza, certidumbre y previsibilidad”, añadió respecto de las crisis que viven las pequeñas y grandes firmas nacionales y cerró: “Necesitamos trabajo para que la gente salga de la pobreza”.

Además de Castro en la alianza Vamos con Vos, liderada por Hacer por el Progreso Social, la fuerza política de Randazzo, también estarán Consenso Federal (espacio por el que fue candidato a presidente en 2019 Roberto Lavagna); Tercera Posición, de Graciela Camaño; y Libres del Sur, de Humberto Tumini y Jorge Ceballos.

LA NACION