Qué dijo Javier Milei en cadena nacional: las diez frases más destacadas

El presidente de la Nación Javier Milei brindó este jueves una cadena nacional para anunciar una serie de medidas vinculadas con el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Durante el mensaje, grabado en Casa Rosada, el mandatario estuvo acompañado por su gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Milei anticipó medidas para sancionar e inhabilitar en el país a compañías involucradas directa o indirectamente en actividades en las islas sin autorización argentina.

Javier Milei estuvo acompañado por su gabinete en el anuncio de las medidas Presidencia

Además, anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, el envío al Congreso de un proyecto para endurecer las sanciones y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Las diez frases más destacadas de Javier Milei sobre Malvinas

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto” . Milei abrió su discurso reafirmando el reclamo de soberanía argentino sobre las islas.

. Milei abrió su discurso reafirmando el reclamo de soberanía argentino sobre las islas. “La causa Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político, es una causa nacional” . El Presidente pidió separar el reclamo de las diferencias partidarias.

. El Presidente pidió separar el reclamo de las diferencias partidarias. “La Argentina no se quedará de brazos cruzados” . La frase estuvo dirigida al avance de proyectos de explotación petrolera en las aguas que la Argentina considera propias.

. La frase estuvo dirigida al avance de proyectos de explotación petrolera en las aguas que la Argentina considera propias. “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” . Milei anticipó una estrategia para desalentar las actividades que el Gobierno considera contrarias a la soberanía nacional.

. Milei anticipó una estrategia para desalentar las actividades que el Gobierno considera contrarias a la soberanía nacional. “No se pueden hacer las dos cosas” . El mandatario advirtió que las empresas involucradas en proyectos en Malvinas sin autorización argentina podrían quedar inhabilitadas para operar en el territorio continental.

. El mandatario advirtió que las empresas involucradas en proyectos en Malvinas sin autorización argentina podrían quedar inhabilitadas para operar en el territorio continental. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur” . El Presidente anunció la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y mayores inversiones en telecomunicaciones.

. El Presidente anunció la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y mayores inversiones en telecomunicaciones. “Un país pobre y sin Fuerzas Armadas difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos” . Milei vinculó la capacidad económica y militar de la Argentina con la defensa de sus intereses estratégicos.

. Milei vinculó la capacidad económica y militar de la Argentina con la defensa de sus intereses estratégicos. “Malvinas es el futuro. No es solamente una cuestión de nuestro pasado” . En este punto, sostuvo que el Atlántico Sur y la Antártida tendrán una creciente relevancia geopolítica y económica.

. En este punto, sostuvo que el Atlántico Sur y la Antártida tendrán una creciente relevancia geopolítica y económica. “Defender nuestra soberanía y recuperar nuestras islas requiere ser una nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable” . Así resumió la estrategia que, según planteó, debería seguir el país para sostener su reclamo.

. Así resumió la estrategia que, según planteó, debería seguir el país para sostener su reclamo. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”. Sobre el final, Javier Milei convocó a la dirigencia política, económica y social a mostrar una posición común frente al reclamo de soberanía.

El Presidente cerró su discurso con un llamado a respaldar las medidas anunciadas y reiteró que la cuestión Malvinas debe mantenerse por encima de las diferencias partidarias. “Las islas son nuestras y nos las arrebataron”, sostuvo antes de finalizar su mensaje con su característico “Viva la patria”.