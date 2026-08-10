Qué dijo Jorge Macri sobre el operativo en el Senado durante el debate de la Ley de Tierras del jueves pasado

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. estuvo como invitado del programa de LN+ La Cornisa y habló sobre el operativo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en coordinación con las nacionales, el jueves pasado, cuando se trató en el Senado la la Ley de Tierras.

Disturbios en las afueras del congreso durante el tratamiento de la Ley de Tierras Policía de la Ciudad

El jefe comunal remarcó su intención de poner orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y puntualizó: “No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del conurbano”. Además, cuestionó a algunos de los manifestantes, al considerar que buscan trasladar a la Capital los problemas que no logran resolver en sus municipios ni en la provincia.

“Hay plena coordinación en cada uno de estos hechos. Hemos liberado la ciudad de los piquetes”, sostuvo Macri.

Además, el mandatario porteño dijo que los hechos registrados en las inmediaciones del Congreso excedieron un reclamo político. “Cuando te enfrentás a esto, no te enfrentás a un reclamo político: son delincuentes. Esto no es una marcha pacífica”, expresó.

Al ahondar sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, Jorge Macri respaldó la posibilidad de acelerar la restitución de inmuebles ocupados. “Me parece que la ley es un avance y que es bueno que pueda haber desalojos exprés”, afirmó.

Jorge Macri se refirió a los incidentes entre la Policía y los manifestantes afuera del Congreso

A su vez, Macri subrayó que la administración porteña recuperó hasta el momento 901 propiedades. “Cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin duda, pero después, si no hay decisión política de cada actor involucrado, no alcanza”, explicó.

Jorge Macri vinculó las ocupaciones con la proliferación de otros delitos y describió las consecuencias que, según dijo, sufren quienes viven en los alrededores. “En cada lugar que se usurpa se instala el mal: la droga, el crimen. Vivir cerca de una casa usurpada es una catástrofe”, sostuvo.

Qué dijo Jorge Macri sobre los trapitos y el sistema de salud porteño

Macri también defendió las medidas implementadas contra los cuidacoches. “Estoy muy orgulloso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en la lucha contra los trapitos”, señaló.

Por último, se refirió al cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros y aseguró que esos recursos se destinan íntegramente al sistema de salud porteño. “Tenemos la información de toda la gente que atendemos y le cobramos en función de la cobertura que tenga”, explicó.

Según detalló, mediante ese mecanismo se recaudaban US$100 millones anuales y la proyección para este año alcanza los US$140 millones.