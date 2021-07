Qué dijo Leandro Santoro sobre las frases polémicas de Alberto Fernández

“Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”; “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”; “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito”. Esas fueron solo algunas de las polémicas frases que se reiteraron en los discursos del presidente Alberto Fernández, quien incluso a veces intentó explicarlas e incurrió en nuevos furcios.

“Es un tipo muy buena persona, muy bien intencionado y, como cualquiera, cuando hablás y pensás que nadie se puede ofender porque lo hacés de buena leche, a veces pasa que decís algo que no suena como lo que quisiste transmitir”, lo justificó esta mañana, durante una entrevista para Radio Nacional Rock, Leandro Santoro, quien además de ser su asesor, fue ungido ayer como primer candidato del Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Buenos Aires.

“Estas cosas le pasan a todos. A veces me río, pero no me enojo nunca”, aseguró Santoro -reconocido por defender la gestión oficialista en los medios de comunicación-, en cuanto a cómo reacciona al escuchar los desafortunados pasajes del primer mandatario.

“Él confía mucho en él, en sus intenciones, en su conocimiento, en su formación política”, comentó el asesor presidencial sobre Fernández, aunque reparó en la necesidad de que los funcionarios sean “cuidadosos” al momento de expresarse. “Una coma mal puesta, o una metáfora mal interpretada, te puede generar un quilombo. Nos pasa a todos, pero sobre el Presidente están todos los focos”, expresó.

El actual diputado porteño fue presentado ayer por Fernández como “un gran radical y un gran amigo”, durante el acto en el que Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el gobernador Axel Kicillof anunciaron las listas de la Ciudad y de la Provincia. La periodista Gisela Marziotta será quien lo secunde en la propuesta oficial para territorio capitalino, un bastión de Juntos por el Cambio (JxC).

Santoro y Marziotta serán los candidatos que encabezarán la boleta del Frente de Todos en la Ciudad Hernán Zenteno - LA NACION

“Uno tiene una angustia existencial que lo atraviesa, tiene la sensación de que tiene que cumplir una misión trascendente, y que cada error que comete retrasa más la posibilidad de construir lo que uno busca, que son las condiciones para una transformación social profunda, para poner en agenda temas de debate que sacudan intelectualmente a la sociedad”, expresó hoy Santoro.

En ese sentido, cerró: “Cualquier error retrasa o complica. Quienes hacemos política siempre estamos saliendo de nuestra zona de confort y tratando de generar cosas a los demás, nos arriesgamos mucho”.

LA NACION