Javier Milei y sus medidas, en vivo: Kicillof dijo que la gestión libertaria es “un plan de exterminio de la industria”

¿Quién ordenó que no se revisara el equipaje del avión de Leonardo Scatturice que llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 2025? El juez Pablo Yadarola archivó este miércoles, sin haberlo respondido, la causa por presunto contrabando que investigaba el ingreso de la pasajera de ese vuelo y de sus tripulantes, todos empleados de Scatturice, exagente de inteligencia y empresario cercano al Gobierno.

En la causa hay un dato clave que podría ayudar a desentrañar ese misterio. Telecom informó que a las 8:35 del día del arribo del avión, justo cuando la pasajera y los tripulantes acababan de aterrizar, Silvia Abalsamo, la responsable de la Aduana que minutos después los condujo por un camino sin controles, recibió una llamada de su superior directo, Marcelo Fabián Lista.