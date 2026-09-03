Javier Milei y sus medidas, en vivo: Kicillof dijo que la gestión libertaria es “un plan de exterminio de la industria”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La buena fortuna de Milei
De todas las opiniones de Maquiavelo hay una que sobresale por su celebridad, y es esta: una de las dos claves del éxito político es la fortuna, es decir, la suerte. La otra es la pericia, que en el proto-italiano de su tiempo él denominaba virtú. No se puede negar que Javier Milei es afortunado. La evidencia más reciente es el modo en que los vientos del mundo le permiten presentar como un mérito la oportunidad inesperada que se abrió para fortalecer el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.
El avión de Scatturice: la llamada sospechosa que puede ser la clave, pero se mantuvo oculta
¿Quién ordenó que no se revisara el equipaje del avión de Leonardo Scatturice que llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 2025? El juez Pablo Yadarola archivó este miércoles, sin haberlo respondido, la causa por presunto contrabando que investigaba el ingreso de la pasajera de ese vuelo y de sus tripulantes, todos empleados de Scatturice, exagente de inteligencia y empresario cercano al Gobierno.
En la causa hay un dato clave que podría ayudar a desentrañar ese misterio. Telecom informó que a las 8:35 del día del arribo del avión, justo cuando la pasajera y los tripulantes acababan de aterrizar, Silvia Abalsamo, la responsable de la Aduana que minutos después los condujo por un camino sin controles, recibió una llamada de su superior directo, Marcelo Fabián Lista.
Ante un auditorio libertario, Milei ratificó el modelo económico, habló de la “lección” de Macri y llamó a derrotar al “populismo”
Con un público con fuerte presencia de jóvenes libertarios de traje, corbata y zapatos, el presidente Javier Milei se presentó en el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Fue esta tarde en el tradicional hotel Sheraton de Retiro. Originalmente se había anunciado la participación del tecno-magnate Peter Thiel, pero se bajó antes de este miércoles.
A medida que se acercó la hora del discurso del Presidente, llegaron economistas alineados con el programa nacional y políticos oficialistas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el vocero Adrián Ravier, que se se encontró con viejos compañeros del mundo libertario en sus distintas vertientes; y los diputados nacionales Santiago Santurio, Sergio “Tronco” Figliuolo, Alejandro Fargosi y Julieta Metral. Asimismo, bajó la temperatura de la sala y la intensidad de las luces, para que el salón quede en penumbras.
El nuevo Comodoro Py: el mensaje encriptado del kirchnerismo y el tribunal de Cristina como objetivo
Los votos del kirchnerismo en el Senado para darle acuerdo a la designación de Pablo Yadarola en la Cámara Federal no tienen explicación. Al menos no una explicación pública que el kirchnerismo haya dado, después de que la propia Cristina Kirchner, hace tres años, acusó directamente a Yadarola de ser un juez del “lawfare” por su viaje a Lago Escondido, de haber confabulado para esconder las pruebas de ese viaje y de ser “una basura”.
Este giro -de denunciar a Yadarola a votar su ascenso- generó un fuerte ruido dentro del kirchnerismo y alimentó una sospecha: ¿hubo un pacto? Fuentes del bloque del PJ en el Senado dicen que no, si bien reconocen que entraron en una etapa “más pragmática” y que hay un tribunal que les interesa especialmente: el que juzgará a la expresidenta y a su hijo Máximo por el caso Hotesur-Los Sauces, que tiene un cargo vacante.
Misteriosa muerte de un exfuncionario acusado por la compra de un edificio de la Procuración General
Un exfuncionario de la Procuración General de la Nación que iba a ser juzgado en 20 días, junto con la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, apareció muerto en la calle en La Plata de una cuchillada, en lo que la Policía investiga como un posible suicidio.
Se trata de Guillermo Bellingi, quien era el subdirector general de la Procuración General de la Nación en la gestión de Gils Carbó.
Una insólita advertencia empresaria para que el Gobierno ajuste el rumbo
Relajado, el empresario ya estaba en zona de chill out –picando algo en el brunch montado en la carpa de lujo tras el discurso principal– cuando hizo la comparación. “Milei puede ser Churchill”, dijo con algo de suspenso, mientras sostenía un plato con un mini sandwich que no comió. Aclaró: “Churchill ganó la guerra, pero perdió las elecciones dos meses después”.
Fue quizás la poderosa imagen que englobó el clima de “festejo” de un Día de la Industria atípico, no sólo por la compleja situación que atraviesa el sector, sino por el intencional faltazo de las principales figuras del Gobierno. Pese al desplante, los empresarios dijeron que apoyan el rumbo general que propone Javier Milei, aunque aclararon que –para que no corra peligro de terminar como el héroe inglés de la Segunda Guerra Mundial– se precisan correcciones.
La avanzada del Vaticano recorrió los sitios que visitará León XIV en el territorio bonaerense y concluye su misión en el país
La misión de avanzada del Vaticano recorrió este miércoles el predio del Pequeño Cottolengo Don Orione, el centro de asistencia integral a personas con discapacidad que la Iglesia atiende desde hace 90 años en la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, y la Basílica de Luján, el principal santuario del país, sitios que en noviembre próximo visitará el papa León XIV en su viaje a la Argentina.
Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof se sumaron a la recorrida, junto con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia, en el tercer día de actividad plena de los dignatarios eclesiásticos.