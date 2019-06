Alberto Fernández está internado desde el lunes en el Sanatorio Otamendi por una inflamación pleural Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 09:33

La inflamación pleural, por la cual el precandidato a presidente Alberto Fernández fue internado este lunes, se corresponde con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Esta enfermedad ocurre cuando los trombos, que son coágulos sanguíneos, quedan atrapados en el circuito de la arteria pulmonar.

Su lugar de origen pueden ser las piernas o miembros inferiores, como en el caso de Fernández. Las causas más comunes suelen ser fracturas, cirugías mayores o estados de reposo prolongados, que favorecen que la sangre esté quieta. Sumado a condiciones de inflamaciones o infecciones, se puede ver afectado además el circuito arterial pulmonar.

Pero la enfermedad también puede manifestarse en organismos con capacidad protrombótica, es decir, con tendencia a la formación de trombos en sangre, lo que se conoce como trombofilia. Cuando se esta predisposición genética a un paciente, debe ser tratado con medicamentos orales, como pastillas anticoagulantes, de por vida.

Síntomas

Según Jorge Bilbao, jefe de recuperación cardiovascular del Hospital Universitario Austral y codirector del consenso de la Sociedad Argentina de cardiología, los síntomas más comunes son:

Fatiga

Falta de aire o disnea

Dolor precordial, es decir, en el pecho

Taquicardia, que ocurre cuando el corazón late más rápido

Piernas más hinchadas, con edemas

Para detectar el cuadro, se deben realizar imágenes de tórax o ecocardiogramas.

Tratamiento

La enfermedad es muy común. Aunque se trata la tercera causa de mortalidad cardiovasular, luego de los infartos y los ACVs, no presenta riesgo de muerte si el cuadro se advierte a tiempo. Pero si no se hace un diagnóstico precoz y se suministra anticoagulación extendida, puede ser más peligroso.

La explicación de Alberto Fernández

El ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, quien permanece internado en el Sanatorio Otamendi desde lunes para ser tratado por este diagnóstico, contó esta mañana que " está espléndido" y que su lesión "se debe a una cicatriz con antecedente del 2008".

"Tuve una fuerte inflamación en la pleura y no pudieron determinar a qué se debía. En 2008 tuve un antecedente de coágulo en el pulmón y fui anticoagulado, lo mismo que ahora por prevención. Detectaron que la pleura estaba muy inflamada y por eso me dejaron internado para darme medicación que me calmara el dolor", explicó Fernández.

Alberto Fernández está internado desde el lunes en el Sanatorio Otamendi por una inflamación pleural