Alberto Fernández está internado en el Sanatorio Otamendi

Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El precandidato presidencial por Unidad Ciudadana Alberto Fernández ingresó esta tarde en el Sanatorio Otamendi y está internado, según informaron a La NACION fuentes del ámbito político y médico.

El propio Alberto Fernández, en comunicación telefónica con el canal C5N, aclaró: "Quise hablar para terminar, porque yo conozco cómo es esto. Van a empezar con mil historias". Y se explayó: "Hablé con mi médico de cabecera del Sanotorio Otamendi, le dije que ando con una tos que hace 15 días me está volviendo loco. Vine acá y me propuso, para hacer más estudios y teniendo en cuenta que largo la campaña, que me quede dos días. Así hacemos todo lo que tengo que hacer y empiezo la campaña en paz".

Según dijo: "Está todo bien, es parte de los estudios que me proponen hacer para garantizar que esté todo en orden. No hay ningún tema preocupante".

Para finalizar, agregó: "Voy a estar 48 horas en el sanatorio. Seguramente el jueves ya estaré a full con la campaña". Además, tuiteó diciendo que está bien, que solo fue a su "médico de cabecera" que se encuentra en ese sanatorio por la tos.

Fernández tenía previsto participar mañana de la presentación del libro de Mariano Recalde, donde se estimaba que el expresidente de Aerolíneas Argentinas iría a lanzar su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero tendrá que ausentarse por esta complicación, al igual que de dos actividades que tenía previstas en Escobar y Garín.

Cristina Kirchner estuvo internada en el sanatorio Otamendi en el 2014 por una infección intestinal. También estuvo internada allí su madre, Ofelia Wilhelm, en aquel mismo año por una fractura de cadera.