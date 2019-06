Alberto Fernández, sobre su estado de salud: "Estoy espléndido"

El postulante permanece internado por una afección pulmonar Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El precandidato a presidente Alberto Fernández permanece internado en el Sanatorio Otamendi por una afección pulmonar. En diálogo con Radio Continental, el exjefe de Gabinete y flamante socio electoral de Cristina Kirchner buscó despejar los rumores sobre su estado de salud.

Sostuvo que los resultados de los estudios médicos que le practicaron "fueron normales" y que esperaba que le den el alta para "volver a trabajar". "Estoy espléndido, espero que me den el alta para volver a trabajar para alegría de algunos y desgracia de otros", dijo.

El exfuncionario dio detalles sobre su cuadro y sostuvo que no intentó "ocultar nada". "Tuve una fuerte inflamación en la pleura y no pudieron determinar a qué se debía", contó. "En 2008 tuve un antecedente de un pequeño coágulo en el pulmón y fui anticoagulado. Ahora detectaron que la pleura estaba muy inflamada y por eso me dejaron internado para darme medicación que me calmara el dolor", agregó.

"He sido muy transparente desde el primer día sobre mi estado", remarcó.

El exfuncionario rechazó que la versión que indicaba que había sufrido una tromboembolia pulmonar. "Si hubiese sido así, estaría en terapia intensiva, no en una sala común. Los resultados fueron satisfactorios", señaló.

Anoche, el sanatorio Otamendi difundió un parte médico en el que se informó que Fernández padece "una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria". Permanecerá internado al menos hasta el jueves.

La doctora Marisa Lanfranconi indicó que el postulante presenta un buen estado de salud, "con adecuado control del dolor", y contó que está "deambulando por la habitación, acompañado por su familia".

El exjefe de gabinete ingresó el lunes al Sanatorio Otamendi "con un cuadro de tos seca y dolor torácico, sin otros síntomas asociados". Desde entonces, quedó internado para que los médicos pudieran explorar el cuadro y realizar los estudios pertinentes.

"Me encuentro con un dilema médico que es el secreto de atención del paciente. Pero entiendo que una figura pública tiene que dar cuenta de su salud. Lo que pasa que en la Argentina uno se expone, explica y, luego, hay gente malintencionada", afirmó.

Además, Fernández dijo que no vincula la complicación en su salud con la campaña: "No me estresa. "Toda la vida hice esto. El descuido es no haberle prestado atención a la tos. Me dejé estar por la adrenalina de seguir adelante", aseveró.