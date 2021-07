Qué es la extensión de la quiebra y cómo puede llegar a los hijos de Mauricio Macri

1.- ¿Qué significa la “extensión de la quiebra”?

La regla es que la quiebra de una sociedad no se extiende a sus accionistas, pero la ley establece casos en los que sí; por ejemplo, cuando hay una “confusión de patrimonios” entre las dos sociedades y cuando la sociedad controlante realizó actos “en su interés personal” y dispuso de los bienes en fraude a los acreedores. La extensión puede pedirla el síndico o cualquiera de los acreedores y el procurador Carlos Zannini adelantó hoy que la impulsará en nombre del Estado en contra de Socma (principal accionista de Correo Argentino SA; el otro es el propio Estado Nacional, con un 14%). Se pide ante el mismo juez que dispuso la quiebra original (en este caso, Marta Cirulli). Para la familia Macri, el anuncio de Zannini confirma la teoría del expresidente de que el Gobierno “tiene como objetivo” a sus hijos.

2.- ¿De quién es Socma y qué relación tienen los hijos de Macri?

Los accionistas de Socma son los tres hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana Sandra, que falleció. Ni el expresidente ni sus hijos son accionistas. Los tres hijos del primer matrimonio de Mauricio Macri lo fueron, pero hace más de tres años le vendieron sus acciones a Gianfranco Macri, informaron fuentes del grupo empresario. En el entorno de Macri creen que extendiendo la quiebra a Socma, el Gobierno busca apuntar contra los hijos del expresidente por las decisiones que tomaron mientras fueron accionistas, etapa en la que, de mínima, aprobaron balances. También dicen que Zannini está construyendo un caso para responsabilizarlos de la “quiebra fraudulenta” de Correo Argentino.

3.- ¿Qué es la quiebra fraudulenta y quién la declara?

La quiebra fraudulenta es un delito, que debe ser investigado por la justicia penal. Castiga con pena de dos a seis años al comerciante declarado en quiebra que, “en fraude de sus acreedores” haya sacado ilegalmente bienes del alcance de sus acreedores o le haya dado ventajas indebidas a un acreedor sobre otros. Zannini sostuvo hoy, cuando anunció que pediría la quiebra de Socma, que en Correo Argentino hubo un “vaciamiento”.

4.- ¿Cómo sigue ahora el trámite en la justicia comercial?

Por un lado, Correo Argentino SA apelará su quiebra (tiene cinco días desde hoy) ante la Cámara Comercial. Pero además pretende que intervenga el Superior Tribunal porteño, a quien la justicia comercial no le reconoce competencia para revisar sus fallos. Esta pelea terminará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Zannini, mientras tanto, le pedirá a Cirulli la quiebra de Socma.

5.- ¿Por qué se declaró la quiebra de Correo Argentino S.A.?

Porque fracasó el proceso de salvataje. Correo Argentino hizo ofertas a las diferentes categorías de acreedores verificados en el concurso y no logró “las conformidades necesarias”, advirtió la jueza. En primer lugar, porque el Estado Nacional, único integrante de la categoría A de acreedores no aceptó la oferta, que debía ser aceptada por todas las categorías , pero además la jueza cuestionó las aceptaciones de otros acreedores porque tenían ya muchos años. En paralelo con todo esto, Cirulli dijo que, en otra de las categorías donde Correo Argentino sí consiguió la mayorías necesarias, hay “presunciones precisas, graves y concordantes” de que hubo un acuerdo espurio entre “la concursada y sus acreedores para burlar las mayorías legales”. Advirtió que no lo investigaría ahora porque no era necesario y demoraría aún más el expediente.

6.- ¿Cómo es posible que el Estado no acepte la oferta si Correo Argentino propuso pagarle el 100% de la deuda verificada?

Según el grupo Macri, esta es la mayor prueba de la persecución, de que Zannini actuó en contra de los intereses del Estado con el único propósito de perjudicar a la familia Macri. Según la jueza, en cambio, no hay elementos para sostener que el Estado haya tenido una conducta “hostil”. Cirulli destacó que, si bien la oferta era del 100%, los intereses que propuso pagar Correo Argentino eran según la tasa que se había fijado en el contrato de concesión y que así no se compensaba “ni remotamente” lo adeudado “por falta de pago de los cánones mensuales” devengados desde 2001 hasta el cese de la concesión, dispuesta en 2003 por Néstor Kirchner.

Gianfranco Macri compró las acciones de Socma que su hermano Mauricio había cedido a tres de sus hijos Archivo

Pero el Correo Argentino ofreció otra alternativa, en caso de que esa no fuera aceptada: pagar lo que dispusiera la jueza, lo que indicara “la liquidación firme dispuesta en sede judicial”. Para la Cirulli, esta opción es “un ofrecimiento vacío de contenido” porque no está prevista por la ley y a esta altura requeriría abrir un nuevo trámite en un concurso que lleva ya dos décadas. Correo Argentino se quejó. “Estamos ofreciendo pagar con la tasa que se disponga y el Estado se está privando de cobrar”, dijo un representante de la empresa.

Cirulli introdujo otro argumento más en favor de la postura de Zannini. Dijo que “la conducta desplegada por la deudora a lo largo del dilatado trámite concursal no auspicia -desde la perspectiva del acreedor- la necesaria confianza en el cumplimiento fiel de lo prometido” y que a su conducta se suma que “no tiene actividad comercial” y “se encuentra en una situación ruinosa”.

7.- ¿Qué bienes tiene hoy Correo Argentino S.A.?

Fuentes de la empresa dijeron a LA NACION que tiene diez millones de dólares de plazos fijos en el concurso y la “expectativa de cobro” de unos 400 millones de dólares que le reclama al Estado en tres juicios que están en trámite en el fuero contencioso. En su fallo de ayer la jueza dijo que la situación de Correo Argentino es tan ruinosa que no puede afrontar siquiera sus “reducidos gastos ordinarios”, que cubre con donaciones societarias (de Socma), y que “el paquete accionario de Correo Argentino SA carece de valor positivo”.

8.- Si no tiene actividad y tiene tantas deudas, ¿por qué Correo Argentino S.A. resiste la quiebra?

En la empresa dicen tener expectativas de cobrar los juicios contra el Estado, pero sobre todo sostienen que la quiebra “tiene un significado político” y afirman que necesitan frenar lo que definen como el “avance persecutorio” sobre Socma.