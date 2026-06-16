Qué es la moción de censura, el mecanismo que la oposición busca usar contra Manuel Adorni

Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.

La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso que aplica únicamente al jefe de gabinete. Es un mecanismo de remoción, previo requerimiento de rendición de cuentas. Está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.

La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.

Las explicaciones sobre su patrimonio activaron pedidos de interpelación para avanzar con una moción de censura contra el Manuel Adorni Augusto Famulari - LA NACION

La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.

A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a LA NACION, la convocatoria abre una instancia de preguntas “libres” que, de todos modos, deben atenerse al temario o a los motivos del llamado detallados en la solicitud.

Tras la rendición de cuentas del jefe de Gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara).

A diferencia de lo que sucede en los informes de gestión, en los pedidos de interpelación no se anticipan las preguntas al jefe de gabinete Santiago Filipuzzi

En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.

Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.