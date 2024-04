Qué pasa adentro de la UBA: las auditorías internas que revelan irregularidades de caja y problemas para los estudiantes

Escuchar

En un día de extrema tensión, los testimonios de quienes marchan en la calle en defensa de la universidad pública y manifiestan no tener afinidad política repiten lo mismo: desfinanciar la universidad no, auditarla sí. Parece ser el único punto en común en una movilización que entremezcla la defensa de una causa noble con banderías políticas enfrentadas al gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, la posibilidad de hacer auditorías externas a la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue descartada progresivamente, hace años. Tanto la Sindicatura General de la Nación (Sigen), como la Auditoría General de la Nación (AGN), que son los principales responsables de controlar a los órganos del Estado Nacional, solo se involucran con la UBA a través de la firma de un convenio particular, en el caso de la Sigen, o a través de un plan anual en particular, en el caso de la AGN. De hecho, solo hay una auditoría de la AGN en los últimos 10 años, sobre la facultad de Psicología. Existen, igualmente, análisis internos de la UBA, que pueden considerarse parciales, pero que destacan debilidades en el funcionamiento y en el manejo de fondos.

No todas las facultades publican sus informes: en la pagina oficial de la UBA están cargados 226 links a documentos sobre distintas áreas de la UBA: 40 de ellos corresponden a 2023, 92 a 2022, 65 a 2021 y 28 a 2020. Solamente abren correctamente una veintena de ellos. El resto, dan “error 502″, un problema de servidor. Por otra parte, una primera lectura de las conclusiones de los auditores da cuenta de que quienes padecen las irregularidades son, especialmente, los estudiantes.

Auditoría al Rectorado y el Consejo Superior

La auditoría 1383/202 hizo una revisión sobre el Rectorado y el Consejo Superior. En primer lugar, se destaca que la dependencia no cuenta con manuales de procedimientos administrativos para el circuito de recursos propios, es decir, los que se perciben por fuera de las transferencias del Tesoro Nacional. En lo relativo a la gestión académica, se alerta:

Los legajos de los alumnos que tramitan su título no cuentan con back up

Falta de seguridad ante siniestros en los sectores de resguardo de los legajos de los graduados

Falta de seguridad ante siniestros en los sectores de resguardo de los cartones en blanco de los diploma, que deberían estar en cajas de seguridad o en armarios ignífugos, que se intentaron contratar pero cuyo proceso quedó desierto

Estos son algunos de los problemas que se presentan en lo relativo a los estudiantes desde el Consejo Superior, que además muestra irregularidades en sus compras y contrataciones . Uno de los reclamos principales, de riesgo alto, es que no se encuentran debidamente justificados los gastos realizados por Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, que se reintegran facturas en las que no se consigna el nombre y domicilio legal y que se aprobaron gastos cuyos montos superaban el límite máximo fijado por la normativa vigente, sin que adjuntados los tres presupuestos requeridos por la reglamentación. También destacaron que, en la muestra de legajos de empleados que analizaron, encontraron que no hay constancia de los actos administrativos de designación de los mismos.

Deficiencias en los legajos de alumnos

Las auditorías que están disponibles son, en general, las relativas a la Facultad de Derecho, de Psicología (la única que, además, fue sometida a análisis de la AGN), de Ciencias Exactas y Naturales, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini, el CBC y los institutos de investigación.

En el análisis del Ciclo Básico Común es de especial relevancia para entender la afectación sobre los intereses estudiantiles. Se destaca que la institución no cuenta con un Informe Técnico determinando la disponibilidad de fondos de las distintas fuentes y los plazos de disponibilidad de estos para determinar las inversiones financieras a realizar, clave para que no pierdan valor sus ingresos.

A su vez, se emitió un alerta por dos cuentas bancarias (N° 1727/89 y N° 1881/32) del Banco Nación que no cuentan con resolución que autorice su apertura ni los funcionarios habilitados para operar, como así tampoco la utilización del homebanking. El CBC explicó que no cuenta con la documentación correspondiente porque la misma estaba en el archivo de Ciudad Universitaria que sufrió una inundación y “no se recuperó nada” .

En el caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, los auditores revisaron que no se realizaban los aportes correspondientes al Fondo Especial para Actividades Científicas y Tecnológicas, que tiene una asignación especifica. También destacaron falta de seguimiento de expedientes, como el N°2.614/18, relativo a una restitución de fondos por cobro indebido de dos débitos bancarios en la cuenta corriente especial en dólares estadounidenses del Banco de la Nación Argentina en concepto de Ingresos Brutos por parte de la Provincia de Formosa.

En auditorías anteriores se detectaron fuertes deficiencias en la Facultad de Medicina. Se advirtió en 2019 que no existían estructuras para la gestión de egresos, como pagos, adelantos sin corresponder, pagos en caja chica sin rendir, entre otros.

Es, igualmente, una constante en los informes, al igual que dos frases de intercambio entre los auditados y los auditores: los primeros contestan, frente a las deficiencias, “se tomará en consideración para el próximo trimestre”. Luego, cuando esas deficiencias deberían haberse corregido, los segundos anotan que se sostiene la observación.