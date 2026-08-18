Qué pasó con el exasesor de Milei que quedó detenido en Bolivia

Fernando Cerimedo, quien cumplió funciones como asesor del presidente Javier Milei, fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La policía boliviana lo aprehendió mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La detención ocurrió en el marco de una investigación por un ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller, su expareja.

La policía local trasladó a Cerimedo a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para avanzar con las pericias correspondientes. El comandante de la policía de Santa Cruz, David Gómez, declaró ante la prensa: “Está arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis: la primera es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental con Cerimedo”.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

El ataque contra Beller ocurrió el lunes por la noche en un hotel situado en la zona del Canal Isuto, al norte de Santa Cruz de la Sierra. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia del hecho donde dos individuos ejecutaron la agresión.

Los medios de Bolivia se hicieron eco del ataque que recibió Nadia Beller

Los implicados llegaron vestidos como trabajadores de delivery, con cascos y chalecos de color azul, a bordo de una motocicleta robada. Uno de ellos disparó contra la mujer mientras el otro le arrebató sus pertenencias. Los agresores escaparon luego en un rodado distinto al que usaron para llegar al lugar de los hechos.

Tras el hecho, Beller recibió asistencia médica y permanece internada en un hospital de la zona aunque las autoridades no difundieron un parte oficial sobre su estado de salud actual.

Nadia Beller

Por su parte, el diario La Razón reportó que semanas atrás circularon versiones sobre una relación conflictiva entre ambos, la cual incluyó acusaciones cruzadas por hechos de violencia tras una discusión personal.

El propio Cerimedo se defendió de las acusaciones el pasado 25 de julio a través de sus redes sociales. En su descargo, el exasesor desestimó las versiones sobre supuestos episodios violentos y responsabilizó a sectores políticos por la difusión de rumores.

El comunicado de Fernando Cerimedo

“En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga... En honor a la verdad, ese hecho jamás ocurrió”, manifestó en su descargo.

Asimismo, insistió en aquel momento que no existía ninguna denuncia formal, orden de detención ni investigación judicial que respaldara tales señalamientos en su contra. Las autoridades bolivianas mantienen la investigación abierta para determinar las responsabilidades materiales y autorías intelectuales del ataque contra la activista.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es argentino y figura como asesor presidencial en Bolivia vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Tomó relevancia en el país vecino por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fernando Cerimedo

El salto de Cerimedo como figura pública se dio durante la campaña presidencial de Milei en 2023.

Cerimedo es dueño de un conjunto de empresas, entre las que están Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos y American Apps SA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA