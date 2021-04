¿Qué respondió Carla Vizzotti cuando se le consultó cómo se decide quién recibe oxígeno y respiradores?

Durante una conferencia de prensa en la noche de este martes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó los trascendidos sobre presuntos casos en los que personal de salud se haya visto en la obligación de decidir a quién asignar respiradores o asistencia de oxígeno. En este sentido, la funcionaria explicó: “Ante el aumento del número de casos, proporcionalmente aumenta el número absoluto de personas que requieren internación y tienen riesgo de fallecer; estamos viendo una disminución de la edad de las personas internadas, con una gravedad que no se veía el año pasado. En este momento, cuando uno habla de priorizar tanto el uso de respirador como de oxígeno, es cuando el sistema de salud se tensa. No necesariamente significa que no llegue la medida de sostén, la medida que se requiere de asistencia. Sino que se puede demorar en función de la alta demanda. Eso está sucediendo”.

Por otro lado, la ministra Vizzotti, agregó: “Nos preocupa la velocidad y la cantidad que pone en riesgo más alto la respuesta del sistema de salud. No hemos tenido reportes de que se haya tenido que suspender o elegir sobre la provisión de oxígeno. Si se ha tenido que aumentar el reabastecimiento de oxígeno por el consumo. Pero se está dando respuesta, gracias a la inversión, previsión, compra de insumos y a la planificación. Estamos entre dos o tres veces más arriba del máximo uso de oxígeno del año pasado. En este punto crítico, necesitamos poner énfasis en la importancia de disminuir el número de casos lo más rápido posible”.

LA NACION