Qué se esconde realmente detrás del impuesto a la renta inesperada, según Daniel Artana

El economista Daniel Artana habló este martes sobre los “secretos” que esconde el Gobierno de Alberto Fernández detrás del impuesto a la “renta inesperada”, proyecto que presentó el Jefe de Estado junto al ministro de economía Martín Guzmán el lunes. “Es todo un relato”, opinó en diálogo con José Del Rio.

“Es una cosa curiosa lo de la renta inesperada”, sostuvo Artana en Mesa Chica para luego analizar cómo se compone el arancel y las “curiosidades” que trae aparejado. “Primero hay que dejar algo en claro. Ya tenemos un impuesto a la renta inesperada. Sin embargo, para el oficialismo no alcanza con uno solo”, reveló.

Y explicó: “El impuesto a las Ganancias, que es alto en comparación al aplicado en el ámbito internacional, grava sobre todo tipo de ganancias. O sea, ya existe”. Luego, cuestionó la forma en la que fue definida la iniciativa. “Cuando leí el proyecto, me di cuenta de que quieren gravar sobre retornos normales”, denunció.

En esa línea, Artana criticó el mecanismo que se utilizaría para determinar quiénes deberían pagar el impuesto y quienes no y anticipó: “Van a terminar metiendo a un montón de empresas dentro del grupo que es alcanzado por el tributo”. El economista continuó con el desglose de la medida que el oficialismo quisiera aplicar.

“La definición en sí de la ley está mal. Hay que tener en cuenta que definen como base lo que pasó el año anterior. Entonces, si una compañía tuvo una ganancia baja en 2021 porque venía rezagada por la pandemia y ahora regresó a niveles normales, puede caer dentro de la renta inesperada”, precisó.

Y agregó, con ironía-: “Como si fuera poco, tenés las retenciones, que afectan a rubros como el campo. Entonces, tenés al Gobierno que te cobra ganancias si tuviste ganancias y además te saca dinero al aplicar retenciones a cualquier producto que desees exportar”.

“Lo único que hay detrás de esto es relato”, sostuvo el economista quien finalmente profundizó sobre las razones que llevan a la administración Fernández -junto con la cartera de Economía- a intentar sancionar este proyecto en el Congreso. “Buscan más que nada justificar un nuevo aumento de impuestos”, señaló.

También indicó que la idea “cae justo cuando están haciendo todo lo posible para que no se les dispare del déficit”. “Esta es una de la tantas maneras con las cuales buscarían impedirlo”, acotó y completó: “Y no tengan duda que el motivo mayor para insistir con la iniciativa es no recurrir al recorte de gastos”.