Qué se sabe, qué dijeron los involucrados, qué pasó con el dinero

El mes transcurrido desde el estallido del escándalo $LIBRA produjo una acumulación de indicios y sospechas y pocas respuestas. ¿Qué ocurrió realmente el 14 de febrero a las siete de la tarde? La reconstrucción de los hechos muestra que un grupo de personas que conocía a los hermanos Javier y Karina Milei, o que los conoció a través de gestores, lanzaron el meme $LIBRA con su aval y luego fue retirado tras una maniobra especulativa. En el medio, restan dilucidarse responsabilidades y si hubo intercambios de dinero. Pero también aparece una cantidad de acusaciones que alimentan las sospechas de que se trató de un modus operandi habitual y no de un excepción.

¿Qué pasó?

El 14 de febrero, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en X que difundía $LIBRA como un proyecto de inversión que suministraría fondos a emprendimientos en Argentina. Poco después borró su mensaje, aduciendo que no estaba “interiorizado”. En el medio, $LIBRA, que había experimentado un alza en su valor de 1.300% y una caída similar, dejó millones de dólares en el bolsillo a quienes vendieron cuando subía y enormes pérdidas a quienes no saltaron a tiempo. Un meme coin es definido como una moneda que se inspira en personajes, tendencias o momentos viralizados en internet. $LIBRA, aunque comparte características, no lo fue exactamente. La principal razón tiene que ver con que se la identificó con un supuesto mecanismo de financiamiento a Pymes y emprendedores (Viva la Libertad Project) cuyo funcionamiento nunca fue aclarado. El token fue presentado como parte de un proyecto con un objetivo más allá de la cotización volátil de una moneda. La cuestión no es menor, ya que se trata de un tema de interés para la SEC, la autoridad encargada de controlar el mercado financiero de los Estados Unidos. El 27 de febrero, la SEC dijo que los meme coins “implican la oferta y venta de valores bajo las leyes federales de valores” aunque “las conductas fraudulentas relacionadas con las mismas pueden estar sujetas a acciones de ejecución o enjuiciamiento por otras agencias federales o estatales bajo otras leyes federales o estatales”.

Hayden Davis Captura de pantalla

Sin embargo, $LIBRA fue promocionado como si fuera un meme coin personal (como hicieron Donald Trump y su esposa Melania). Incluso, gran parte de las promociones de la cripto llevaban el nombre de Milei, como si se tratase de su token. Los iconos de $LIBRA en los exchange de criptomonedas decían “Javier Milei”, las redes sociales de la cripto derivaban al perfil de Milei en X y los tags en las billeteras estaban hechos con su apellido. La repetición de su figura en el marketing es uno de los indicios de que, por lo menos el equipo que lo lanzó, lo creyó aparentemente más involucrado de lo que el Presidente declaró estarlo, siendo tan solo un “difusor” de la iniciativa.

¿Cómo era el plan?

El encargado de dar una versión sobre el fiasco de $LIBRA fue Hayden Davis, quien antes de la entrevista que Milei dio el lunes por la noche posterior al escándalo, ya había hecho tres declaraciones públicas. Allí explicó, con el empresario Dave Portnoy, una secuencia de eventos que, de ser ciertos, involucraban al Presidente como pieza indispensable de la promoción de la criptomoneda y no como un mero “difusor”. El éxito dependía necesariamente de que Milei haga dos publicaciones y su entorno lo apoyara, según Davis.

“Se planificaron tres etapas. La primera era el primer tuit de Milei. La segunda era otro tuit, que se supone, me habían dicho que iba a ser un video. Milei no me lo dijo directamente, pero su equipo sí, las personas representándolo lo hicieron; e iba a haber una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing”, dijo.

Mauricio Vovelli y el Presidente Javier Milei instagram

Siguiendo la lógica de Davis, que en ese momento estaba más preocupado por su reputación en el mundo cripto que por la relación con el gobierno argentino, sucedieron la primera y la tercera etapa. Milei publicó un primer tuit y varios miembros de La Libertad Avanza dieron su apoyo, como Martín Menem, José Luis Espert y Daniel “El Gordo Dan” Parisini, entre otros.

¿Qué salió mal?

Según Davis, cuando entendió que Milei no iba a twittear [una segunda vez], no pensó que se iba a bajar del proyecto. “Me dijeron que no vuelva a poner el dinero. No fui dirigido bien. Estás hablando del presidente de un país. No es su dinero, pero es el dinero del país”, dijo.

Lo cierto es que han surgidos numerosas pruebas de que hubo información privilegiada previa que podría haber pasado desapercibida si no se caía la cotización. La cronología fue la siguiente: A las 18:38:02 (horario de la Argentina) del 14 de febrero fueron creados 1.000 millones de tokens $LIBRA. El pool de liquidez para poder hacer compra y venta se generó 18.51:47, unos minutos después, pero en ese entonces la cripto se encontraba disponible, pero sin precio, por no estar asociada a una criptomoneda estable como USDC o USDT. Las primeras compras llegaron a las 19:01:00, tan solo 22 segundos antes del tuit de Milei. Hubo 87 transacciones desde 74 billeteras diferentes, que compraron un total de US$13.500.000. La relojería articulada para el lanzamiento pone en duda la versión de Milei de que su papel era de un mero “difundidor”. Milei fijó el tuit en su cuenta y lo bajó cinco horas después, luego de la caída de la cotización.

Lo que hubo, incluso de acuerdo al propio Davis, fueron snipers, que son mayormente bots preparados para comprar en los primeros segundos del lanzamiento (o previo a su conocimiento público) a muy bajo precio para hacer grandes márgenes de ganancia apenas suban. Lo que sucedió después se denomina rug pull o “tirón de alfombra”, que sucede cuando un grupo de desarrolladores abandonan un proyecto luego de recaudar activos, dejando a los inversionistas con tokens sin valor.

¿Quiénes están involucrados?

Los principales involucrados en la trama son Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Torreones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis y Julián Peh. La empresa detrás del proyecto, Kelsier Ventures, de Hayden Mark Davis y en la que están involucrados su padre, Tom Davis y hermano, Gideon Davis, fueron los gestores de la criptomoneda y los encargados técnicos del lanzamiento. Para ello, trabajaron con otras compañías como Meteora y DeFi Tuna. Mauricio Novelli es indicado como el nexo entre Davis y los Milei, a quienes conoce porque el Presidente promocionó proyectos de su autoría anteriormente, como también dio clases en su escuela de trading, NW Professional Traders. La empresa KIP Protocol, de Julián Peh, fue la que ayudó a armar “Viva la Libertad Project” con sede en Singapur, proporcionó infraestructura técnica, pero se deslindó del escándalo. Torreones Godoy, socio de Novelli, y Morales, fue parte del equipo que armó el encuentro Tech Forum, donde empezó a cocinarse el proyecto.

Julian Peh en el Tech Forum Argentina Tech Forum Argentina

¿Hubo sobornos?

El escándalo $LIBRA abrió una caja de Pandora, con empresarios y personas que, en público y privado, aseguraron que se les solicitaron pagos para acercarse al Presidente. Además, según un supuesto mensaje de texto, el propio Hayden Davis alardeaba de haber enviado dinero a Karina Milei para el proyecto. Sus mensajes no confirman que haya sucedido, sino que evidencian que el grupo alrededor del Presidente vendía influencia en el mundo para hacer negocios. Lo mismo sucedía con Novelli, a quien se lo ha acusado de haber pedido dinero para armar reuniones con Milei. El New York Times recopiló más pruebas, entre las cuales cita a un empresario que dijo “Davis hizo una oferta aún más descarada por escrito: ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”. El diario norteamericano sostuvo que vio la propuesta y que “no hay evidencias de que Milei estuviera al tanto de las propuestas”.

¿Qué pasó con el dinero?

Por un lado, los fundadores de $LIBRA, que poseían el 70% del suministro total, vendieron sus participaciones cuando el precio alcanzó su punto máximo, provocando una caída del 85% en el valor de la criptomoneda y luego comenzaron a “lavar” esos activos comprando y vendiendo meme coins en Solana, como también por otras redes como Avalanche y Ethereum. Este jueves, se detectó que billeteras asociadas a su empresa derivaron US$1,6 millones hacia otras cuentas, también de dueños desconocidos, que operan en otra red. Por otro lado, las cuatro cuentas que “son de la Argentina”, según el propio Davis, no movieron los fondos. Se trata de cuatro billeteras con tags como “Milei Vlad”, “Milei CATA” y “Milei” que tuvieron unos US$100 millones al comienzo y cuyos fondos necesitan de firmas conjuntas de dos de tres de ellas para operar.

Promesas incumplidas

Davis no cumplió con la promesa de devolver el dinero, como dijo menos de 24 horas luego del escándalo, y tampoco con realizar una denuncia por su cuenta. Yanina Nicoletti, quien era su abogada, dijo en la red social X que se presentarían ante los juzgados de San Isidro y que pedirían ser querellantes en esa causa. No ocurrió, Davis finalmente decidió un cambio de defensa. Ahora lo representan los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. El Gobierno aseguró que iniciaría una investigación en la Oficina Anticorrupción que no reportó novedades hasta el momento.

¿Cuáles fueron las consecuencias?

Las implicancias del escándalo fueron por ahora acotadas, proporcionales a las dudas que todavía quedan por aclarar y a la lenta marcha de las investigaciones judiciales. Si bien la mayoría de los involucrados no son funcionarios, Milei evitó cuestionarlos. Morales, que era asesor de la CNV y había sido contratado por Secretaría General de Presidencia (Karina Milei), renunció luego de casi un mes del escándalo.

La jueza María Romilda Servini investigará si el presidente cometió algún delito penal GETTY IMAGES

La Cámara de Diputados dio el puntapié inicial para armar una comisión investigadora. Pero todavía no se puso en marcha. En cuanto a la Justicia, la causa tramita en el juzgado de María Servini de Cubría, cercana a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, aunque la investigación la encabeza Eduardo Taiano, quien recién la semana pasada hizo allanamientos a Novelli y Morales. Además, avanza una causa en tribunales de San Isidro. La magistrada Sandra Arroyo Salgado la tiene a cargo y habrá eventualmente una discusión sobre dónde debe continuar.

La jueza Sandra Arroyo Salgado. Nicolás Suárez - LA NACION

En Estados Unidos, 17 de febrero de 2025, un estudio jurídico presentó denuncias contra Milei y otros implicados ante el Departamento de Justicia y el FBI. Las acciones legales buscan representar a inversores extranjeros que sufrieron pérdidas tras el colapso de $LIBRA, argumentando que la promoción de la criptomoneda por parte de Milei constituyó una práctica engañosa que llevó a inversiones perjudiciales. Además, el FBI y el Departamento de Seguridad Financiera de Estados Unidos han iniciado investigaciones en respuesta a las denuncias registradas contra Milei. El desenlace es todavía un enigma.

Camila Dolabjian Por