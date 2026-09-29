Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió en La Rioja

El senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes a los 74 años. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes legislativas del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Su cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la capital de La Rioja, según informó el diario local El Independiente. Se desconocen hasta el momento las causas de su deceso.

Quién era Pagotto

Nacido en Mendoza, pero riojano por adopción, presidía desde este año la estratégica Comisión de Acuerdos, que trató más de 200 nombramientos judiciales.

Era abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, recibido en 1974. Sus hermanos eran Roberto Pagotto y Mario Emilio Pagotto, exjuez del Tribunal Electoral de La Rioja y exjuez del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, respectivamente.

Pagotto, Juan Carlos Nicolás Suárez

Durante su trayectoria profesional como letrado, participó en algunas causas de trascendencia en La Rioja, como el Caso Estrella, en el que patrocinó al excomisario Domingo Vera, condenado a perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville. También participó en la causa Menéndez donde ofició de defensor del exjuez federal riojano Roberto Catalán y de Roberto Ganemen en juicios por delitos de lesa humanidad.

Ejerció como diputado provincial en La Rioja entre 1993 y 1997. Fue electo en 2023 senador nacional por esa provincia con el 32% de los votos en la lista de La Libertad Avanza.

A comienzos de 2024 había sido nombrado presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Hombre de los Menem

En la interna libertaria entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, Pagotto integraba el bando karinista y menemista.

Juan Carlos Pagotto Mario Sar

“Empecé a militar a los 15 años. Me fui de la política, se me agotó la capacidad de asco y me fui”, recordaba Pagotto en diálogo con LA NACION este año. “Tuve una gran relación con [el expresidente Carlos] Menem, cuando dejó de ser Presidente, mucho más”, insistía. Extiendí así su lealtad a Eduardo Menem, el exsenador y hermano del fallecido exmandatario, con quien también compartía una amistad de muchos años.

“Cuando surge Milei los chicos jóvenes, tanto Martín, como Lule y mi hijo, me convencieron”, dijo Pagotto respecto a su regreso a la política en 2023.

Su hijo es Juan María Pagotto, quien era su principal asesor, nombrado con la categoría más alta desde diciembre de 2023, fecha en la que el senador Pagotto desembarcó en la Cámara alta como miembro del reducido grupo de pioneros libertarios.