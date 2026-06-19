Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno

El Gobierno designó este viernes a Adrián Osvaldo Ravier como nuevo vocero oficial.

La llegada de Ravier sería en reemplazo de Javier Lanari, el actual secretario de Comunicación y Prensa.

Ravier es diputado y economista. Escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

El nuevo vocero había sido electo diputado por La Pampa y tiene mandato hasta 2029.

La banca del diputado la ocuparía Martín Matzkin, también de La Pampa

Ravier es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales.

Para el nuevo vocero, actualmente los dos economistas más influyentes del mundo son Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025, y Milei; así lo reflejó en un tuit.

Los dos economistas más influyentes del planeta son:



Philippe Aghion, premio Nobel de economía 2025

Javier Milei, Presidente de Argentina



👇 https://t.co/XFh14zPZYW — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 15, 2026

Ravier también es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

La llegada del diputado a la vocería recibió las felicitaciones de otros legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza.

Cómo conoció a Milei

Ravier relató en un video que tiene publicado en su cuenta de X que los primeros contactos fueron porque él le escribió cuando Milei se empezó a involucrar en política. “Cuando él se mete en política, yo le escribo un mensaje diciéndole que valoraba mucho que la escuela austríaca estuviera en la mesa de debate, que me encantaba”.

Ravier dijo que por entonces no tenía “ninguna intención de hacer política” y que Milei le contestó: “Un país se construye para adelante, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante”, en una aparente alusión a que sostuvieron ideas diferentes en el pasado.

“Después nos unió la Eseade [la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas fundada por Alberto Benegas Lynch]. Le dimos un doctorado honoris causa y lo nombramos profesor de una maestría, un curso que no llegó a dar porque terminó siendo presidente”, relató.

El nuevo vocero contó que a partir de entonces tuvieron largas noches de charlas por teléfono. “Mil charlas. Sobre cómo dolarizar la Argentina, cómo bajar los impuestos mientras perdés recaudación, el anarcocapitalismo… Noches de charla por teléfono”. Así, según Ravier, se “fue gestando la amistad”.

Después, contó el funcionario, Milei lo llamó para que encabezara La Libertad Avanza de La Pampa y él se negó “muchas veces” hasta que finalmente, en 2023, le dijo que sí, pero “un problema de papeles” le impidió ser candidato. En 2025, se concretó: fue candidato a diputado y ganó la banca que ahora deberá dejar.