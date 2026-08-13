Quién es Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación designada por Santilli

El Gobierno designó este jueves a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. La flamante funcionaria fue oficializada mediante el Decreto 730/2026 del Boletín Oficial en reemplazo de Darío Genua, quien había sido despedido del organismo a fines de julio por una “distancia irreconciliable” con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Baravalle cuenta con amplia experiencia en el área de su cartera. Especialista en inteligencia artificial (IA), ciencia de datos y ciberseguridad, es doctora en IA por la American Andragogy University, magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento y doctoranda en Ingeniería por la Universidad Austral, donde desempeña distintos roles desde hace más de 20 años.

Su última función, según detalló en su perfil de LinkedIn, había sido la de directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la casa de estudios privada. Previamente se había desempeñado al frente del centro de IA synapsIA —una red regional de expertos en inteligencia artificial— y del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de la misma institución.

Baravalle tiene una amplia experiencia en materia de IA y tecnología Gentileza Instituto de Auditores Internos de la Argentina

Asimismo, es analista de sistemas por la Universidad Nacional de Defensa (UNDEF) y realizó una serie de cursos de posgrado en Planificación Estratégica, Ciberseguridad, Gestión de Riesgos, Inteligencia Empresarial, Criptología, Programa Innovación Experience Israel 360 y Data Engineer de Google.

De acuerdo con el comunicado que compartió el Gobierno al confirmar la designación, la nueva funcionaria cuenta con una “amplia trayectoria en los ámbitos académico y empresarial”.

“Articula los mundos de la academia, la tecnología aplicada y la política internacional para impulsar un progreso hacia el desarrollo responsable de la IA”, afirmaron desde Casa Rosada en la presentación y afirmaron: “Su incorporación tendrá como objetivo profundizar la agenda innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

Además, Baravalle lidera investigaciones sobre IA, criptografía poscuántica —un conjunto de nuevos métodos de cifrado diseñados para proteger los datos contra los ataques de futuras computadoras cuánticas muy potentes— e infraestructuras críticas, y participa en proyectos científicos internacionales.

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología agradeció a Darío Genua por su compromiso y destacó la trayectoria de Baravalle X Secretaría de Innoviación, Ciencia y Tecnología

Según informaron fuentes de Casa Rosada a LA NACION, la nueva funcionaria fue introducida a Santilli por el CEO de Globant, Martín Migoya. De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, el jefe de Gabinete comandará el área a través de Baravalle, quien se encuentra bajo la estructura de la vicejefatura de Gabinete, dependiente de Ignacio Devitt.

El comunicado también destacó el desempeño de Genua (cercano al asesor Santiago Caputo), a quien le agradecieron especialmente por el “trabajo, el compromiso y los logros alcanzados” durante su gestión al frente del área. Más allá de que Santilli quedó ahora con el control político de la cartera, en el Gobierno distintas fuentes asumieron que la salida de Genua tuvo que ver más con diferencias de larga data con Santilli que con la interna que hay en el Gobierno entre Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.