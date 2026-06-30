Quién es Ignacio Devitt, el funcionario que llegó con Adorni pero que se reinventa en el Gobierno

Siempre de traje, con el cabello tirado hacia atrás y papeles que lleva de una a otra oficina, Ignacio Devitt circula por las arterias de Balcarce 50 desde el 11 de diciembre pasado, cuando fue nombrado por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como secretario de Asuntos Estratégicos. Poco más de seis meses después, su continuidad en el Gobierno quedó garantizada pese a la salida de su patrocinador político.

Con el recambio y el ingreso de Diego Santilli, Devitt se transformó en el nuevo vicejefe de Gabinete de Javier Milei. Mantendrá su rango de secretario de Estado. De ser el número dos de Adorni, pasó a ser el número dos de Santilli.

La llegada de Devitt al Gobierno fue una muestra del poder que ostentó el exvocero ascendido apenas arrancó la segunda parte de la gestión, tras las elecciones. Cuentan en la Casa Rosada que ni el Presidente ni la secretaria general, Karina Milei, sabían de él. Fue Adorni el que se los introdujo y rápidamente lo sumaron a las reuniones de mesa política, las del círculo más cerrado. Devitt y Adorni se habían conocido unos años atrás, por un amigo en común.

Ignacio Devitt, en una reunión de mesa política, sentado entre Adorni y Santiago Caputo Presidencia

Desde aquel entonces, Devitt ganó terreno pese a su bajísimo perfil, aunque con su personalidad amable y su impronta de trabajo (fue uno de los pocos que apareció en Balcarce 50 en enero, cuando buena parte del Gobierno estuvo con actividad casi mínima).

Karinista, sumó injerencia en el núcleo más próximo a la secretaria general y dicen que desde hace semanas tiene línea directa con ella.

Cuando ingresó al Gobierno, a Devitt le destinaron una oficina afincada en el ala Martín Fierro de la Casa Rosada, territorio de los equipos de Santiago Caputo, con los que igual cultiva buena relación.

A lo largo de estos meses en los que Adorni fue el eje de la polémica, Devitt −que jamás dio una entrevista y mantiene nulas exposiciones públicas− se mantuvo abocado a la gestión, sobre todo en el Congreso, debido a que dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos se concentraron funciones que antes estaban desmembradas en otras estructuras y, así, absorbió la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales.

En esos días, ofició como uno de los negociadores para intentar evitar que Adorni fuera interpelado y que le aplicaran una moción de censura. Sus nexos con el Congreso también le dieron roce con Santilli, los primos Menem y Patricia Bullrich.

"Lule" Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem durante el debate del Presupuesto en el Senado Instagram

Licenciado en Ciencias Políticas de la UCA y magíster en Dirección de Empresas y Negocios del IAE Business School, y con formación becaria en Estados Unidos y Chile, formó parte de un sector empresarial con fuerte poder de injerencia: dejó en noviembre su cargo en la tabacalera líder a nivel mundial Philip Morris, que tiene como filial local a Massalin Particulares.

Su tarea de lobbista en el ámbito privado la trasladó a las gestiones legislativas del Ejecutivo. En la compañía productora de cigarrillos, Devitt oficiaba como gerente de Asuntos Externos y se encargaba de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y la estrategia corporativa. También trabajó en la energética Genneia.

En términos del Congreso, Devitt está encargado de unificar y organizar los pedidos que llegan a Bullrich y Martín Menem. Agiliza los reclamos que pueden resolverse desde el Poder Ejecutivo y garantiza que hasta último momento estén los votos.

Apenas arrancó en la Casa Rosada, Devitt era un personaje casi desconocido para senadores y diputados de alto perfil de otras bancadas aliadas. Ya asumido como secretario, se afincó en el Palacio legislativo los días de sesión −con estadía en la oficina de Menem− y apareció en los palcos.

Devitt en un palco del Congreso durante las extraordinarias Camila Godoy

Pasado macrista

Oriundo de Vicente López, no llegó a la política de la mano de los Milei y su discurso anticasta. El funcionario es otro macrista que transitó hacia las huestes libertarias.

En sus inicios en la política, tuvo un rol activo en la Juventud Pro, sobre todo en su distrito, y también formó parte del grupo La Generación, la cantera macrista que arrojó dirigentes que saltaron a la órbita nacional como la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el diputado nacional Martín Yeza; la mano derecha de Santiago Caputo y dirigente de River, Manuel Vidal; el senador bonaerense Alex Campbell, entre otros.

Aunque su primer paso como funcionario fue en la Capital, los que lo ven de esas épocas aseguran que no contaba con llegada directa a Mauricio Macri, pero sí a Jorge Macri. Ambos tienen fotos juntos, de cuando el jefe de Gobierno porteño era intendente de Vicente López.

Es que por esos tiempos, Devitt tenía un cargo en la municipalidad, como director de Personería Jurídica y Entidades Intermedias. En ese puesto, solía salir de recorrida y a veces lo hacía con el intendente. Devitt también fue concejal de Vicente López.

Sin embargo, en el jorgemacrismo evitan ahondar sobre la relación. Es que Devitt se fue con fuertes diferencias con el actual alcalde porteño. Dicen que la personalidad del exintendente bonaerense los hacía chocar.

Cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia, Devitt fue funcionario en el Ministerio de Educación con distintos cargos. Su nombre aparece por primera vez estampado en el Boletín Oficial de la era macrista el 26 de julio de 2016, en una designación como coordinador de Seguimiento y Control de Gestión de esa cartera, con firma de Esteban Bullrich −con quien también hizo campaña política y timbreos− y el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En tanto, terminó la gestión de Cambiemos como director nacional de Fortalecimiento Educativo Territorial, cargo que mantuvo después bajo el ala de Alejandro Finocchiaro. Este sector tiene nexos con actores del caputismo libertario.

Ese último título le permitió un despliegue territorial y le dejó una colección de fotos con intendentes del conurbano, tanto de Cambiemos como peronistas, en el marco de la firma del programa educativo Asistiré, para evitar la deserción escolar.

Entre 2020 y 2021, Devitt formó parte del gobierno de la Ciudad, con un puesto en el Instituto de Vivienda, que tenía como gerenta general a la entonces ministra de Desarrollo porteño, María Migliore.

De momento, Devitt controla −además de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales−, la subsecretaría de Proyectos Estratégicos y la de Análisis y Planificación.