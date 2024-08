Quién es Ayelén Mazzina, la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y por qué fue señalada por Fabiola Yañez

Escuchar

Uno de los nombres a los que apuntó Fabiola Yañez en su declaración por la causa de violencia de género contra Alberto Fernández fue el de Ayelén Mazzina, quien fuera la segunda ministra que tuvo la cartera de Mujeres, Género y Diversidad durante la gestión del exmandatario investigado. La exfuncionaria fue acusada por la ex primera dama de haber sido informada de lo que sucedía con el entonces presidente y nunca investigar los hechos.

Mazzina obtuvo su puesto en el Ministerio en octubre de 2022, tras la salida de Elizabeth Gómez Alcorta. Puntana y recomendada por Alberto Rodríguez Saá, desmintió a Yañez: “Nunca estuve al tanto de la violencia denunciada” . Con apenas 32 años, la funcionaria más joven del gabinete de Fernández llegó al gobierno tras desempeñarse como secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, donde también fue concejala.

La mujer, que es profesora de Ciencias Políticas, siempre se definió como feminista. De hecho, en su momento, estuvo a cargo de la organización del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Su participación en este encuentro no pasó desapercibida para Alberto Fernández, que le pidió referencias a Rodríguez Saá.

La entonces funcionaria nacional fue una de las impulsoras de la Ley de Paridad de Género que se aprobó en su provincia en 2020. Entonces había dicho que era “una deuda con la sociedad”. “Todos saben que tanto las mujeres y disidencias han sido relegadas en estos espacios, no solo en la toma de decisiones, sino también en los ámbitos partidarios”, sostuvo en aquel momento quien se define como peronista.

El cruce entre Yañez y Mazzina

Este martes, la exprimera dama Yañez fue contundente sobre Mazzina. “En una oportunidad, le pedí que me acompañara a dar una entrevista a Brasil. En ese país y en el mundo éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella y más aún intentar hablarle de lo que vivía”, dijo y siguió: “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banco, le dije: ‘Tengo que decirte algo’, y le mostré la foto y los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Ella se quedó callada y dijo: ‘No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer’”.

La violencia de género existe.

No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres.

Mi solidaridad con Fabiola. https://t.co/7W8lZqte36 — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 5, 2024

“No hizo nada. Después de eso, la encontré un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté cómo creía factible que la Primera Dama se presentara ante el edificio que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja, el Presidente, para decir lo que estaba viviendo”, agregó Yañez.

Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 13, 2024

En varias oportunidades durante las últimas horas, Mazzina dio su versión de los hechos. “Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”, escribió la exfuncionaria en sus redes sociales.

Reitero: nunca supe de la situación de la ex primera dama. De haberlo sabido, jamás hubiera dicho: "quedate tranquila que ya va a pasar", como sostuvo @BorghiSandra hoy por la mañana. Si hubiera pasado, habría renunciado y me hubiera puesto a disposición, como ya lo sostuve. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 7, 2024

